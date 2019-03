Sciencefiction

Ik ben verslingerd aan verkiezingsprogramma’s. Mijn 35ste verjaardag beleefde ik in compleet isolement om ongestoord elke minuut van de verkiezingsmarathon van 14 oktober 2018 te kunnen bekijken. De begingeneriek van ‘Jambers in de Politiek’ staat nog altijd op mijn YouTube-doucheplaylist (tot grote ergernis van het hogere gezag thuis).

Ik kijk reikhalzend uit naar het grote debat tussen Bart De Wever en Paul Magnette dat De Tijd en L’Echo binnenkort organiseren. Vijf jaar geleden bracht dat debat met ‘Show me the money’ dé quote van de verkiezingen voort.

Schermvullende weergave ©RV-DOC

Of nee, wacht… Magnette heeft deze week afgezegd. De PS wil niet meer rechtstreeks in debat met de N-VA. Om niet nodeloos de klemtoon op het communautaire te leggen.

Waar wil de PS dan wel voor gaan? De partij maakt het u makkelijk. Op psssst.be licht de PS zes krachtlijnen toe op zo’n manier dat zelfs de allerjongste kiezers ze kunnen begrijpen. Zes krachtlijnen en een veelvoud aan cartoons. Het moet gezegd, de website ziet er geweldig cool uit. Op de Conner Rousseau-Johan Vande Lanotte-schaal, die de Vlaamse socialisten recentelijk valideerden in het pamflet ‘Waarom op de sossen stemmen’, scoort de website extreem Rousseau, extreem good looking dus. En de inhoud werkt niet tegen: in anderhalve minuut heb je alles twee keer gelezen.

Van de pot gerukt

Wat er staat, is echter behoorlijk van de pot gerukt. Une connerie. Toch wat de krachtlijn rond werk, mijn expertise, betreft. De PS stelt een vierdagenwerkweek voor. Mét behoud van loon, dat was al eerder duidelijk. En nu komt het: die maatregel gaat werkgelegenheid creëren. Zo staat het er letterlijk. Samen met een cartoon die weergeeft dat dankzij de PS in de toekomst op donderdagavond in plaats van op vrijdagavond alle remmen los kunnen.

De PS combineert in haar voorstel een gigantische arbeidsduurverkorting met een hogere koopkracht.

Il faut le faire. Tijdens een recente hoorzitting in de Kamer maakten enkele collega’s - uit alle mogelijke windstreken van ons land - en ik duidelijk dat exact het omgekeerde waar is. Een brute arbeidsduurverkorting met behoud van loon, zoals de PS voorstelt, leidt tot hogere uurlonen. Die hogere loonkosten maken de Belgische arbeid op slag veel minder competitief, zodat minder werkgelegenheid het verwachte gevolg is. Toch blijft de PS strijden voor de science fiction die arbeidsherverdeling is.

Niet dat een zachtere variant onmogelijk is. Als we bereid zijn koopkracht in te ruilen voor tijd, kunnen we langzaam evolueren naar een kortere werkweek. Maar dat is niet wat de PS voorstelt. Ze combineert een gigantische arbeidsduurverkorting met - een cartoon verder - een hogere koopkracht: gratis openbaar vervoer, het klokje rond, en hogere studiebeurzen voor jongeren. Le beurre et l’argent du beurre. Van twee walletjes eten, dus.