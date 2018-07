Serendipiteit

Soms vind je iets wat je helemaal niet zocht, maar dan blijkt die toevalstreffer achteraf net wat je nodig had. Kan je je bekwamen in gevoel voor het onverwachte? Hier volgt het gedeelde verhaal van een plantkundige die de Tweede Wereldoorlog mee besliste en een barista die Rabobank vernieuwde. Zoals steeds in deze rubriek: Se non è vero, è ben trovato.

Geoffrey Tandy was een cryptogamist. Ik heb het ook moeten opzoeken. Een cryptogamist is de Engelse wetenschappelijke term voor een plantkundige die zich specialiseert in sporenplanten. Geoffrey wist dus alles van mossen, algen en varens. We schrijven 1939. Geoffrey is op dat moment als plantkundige verbonden aan het Londense Natural History Museum en meldt zich net als zovele Britse jongelui uit vaderlandsliefde als reserveofficier bij de koninklijke zeemacht.

Er is een nieuwe oorlog op komst, een oorlog die zal worden gewonnen op zee. Indien de Duitse onderzeeërs, de U-boten, de Atlantische Oceaan onder controle krijgen, wordt het Verenigd Koninkrijk afgesloten van de buitenwereld en is de nederlaag onherroepelijk.

De Duitse U-boten coördineren hun aanvallen op de Britse konvooien via een gesofisticeerd encryptiesysteem. Om de Duitse codes te breken, stelt het Britse ministerie van Defensie een onderzoeksafdeling van duizenden codebrekers en vertalers samen. Later zal vooral de wiskundige Alan Turing faam verwerven als een van de briljantste brekers van de Enigma-code. Het ontcijferen van dergelijke codes is specialistenwerk. Wiskundigen en puzzelaars gespecialiseerd in complexe cryptogrammen worden uit het hele land gerekruteerd.

Schrijffout

Cryptogrammen, inderdaad. U voelt al nattigheid, een schrijffout is snel gemaakt. Het onvermijdelijke gebeurt. De plantkundige Geoffrey Tandy wordt als cryptogamist ingedeeld bij een team van cryptogramisten in het legendarische Bletchley Park. Eén letter, maar een wereld van verschil.

Een plantkundige heeft weinig bij te dragen aan het ontcijferen van wiskundige codes. De afdeling is echter zo top secret dat Tandy in Bletchley Park moet blijven tot de oorlog voorbij is. Tandy zal nooit de geschiedenisboeken halen. Tot in 1941 een Duitse U-boot tot zinken wordt gebracht. Het Britse leger slaagt erin om de Duitse Enigma-codeboeken te bemachtigen op de gezonken duikboot. De papieren zijn echter onleesbaar, compleet doorweekt en beschadigd door het zeewater.

Geluk is geluk en als organisatie kan je het toeval niet sturen. Tot ik vandaag van een vroegere manager bij Rabobank hoorde hoe de bank doelbewust serendipiteit organiseerde.

Ach, hadden we maar iemand in het team gespecialiseerd in het drogen en bewaren van doorweekte materialen, zoals bijvoorbeeld... een cryptogamist? Tandy komt na twee jaar opnieuw op de proppen en slaagt erin de gehavende codeboeken droog en leesbaar te maken voor de codebrekers. De rest is geschiedenis. Dankzij de Enigma-code slagen de geallieerden erin het tij op de oceaan te keren om uiteindelijk de oorlog te winnen.

Wat een verhaal. Ik wacht al een tijdje op een gelegenheid om het te kunnen vertellen, maar als bedrijfspsycholoog kan je met serendipiteit weinig aanvangen. Want geluk is geluk en als organisatie kan je het toeval niet sturen. Tot ik vandaag van een vroegere manager bij Rabobank hoorde hoe de bank doelbewust serendipiteit organiseerde.

Koffie

Rabobank werkte in zijn Utrechtse kantoren met drie soorten koffie. Op de twintig werkverdiepingen was de slechtste koffie voorzien. De iets betere koffie werd geserveerd op de vier interne vergaderverdiepingen. Op het centrale binnenplein werd echter een heuse koffiebar voorzien, met een gespecialiseerde barista die naar verluidt topkoffie klaarmaakte, tegen betaling weliswaar.

Hoe meer toevallige ontmoetingen je kan organiseren binnen het bedrijf, hoe groter de kans dat twee mensen elkaar vinden in wat ze nét niet zoeken. Dat is waar nieuwe ideeën ontstaan.

De principes van nudging indachtig, was men er bij Rabobank van overtuigd dat de collega’s in beweging zouden komen voor betere koffie. Dat bleek zo te zijn. De barista werd een echte hotspot. Mensen verlieten hun vaste werkplaatsen en afdelingen om een koffietje te scoren op het centrale plein met een resem toevallige ontmoetingen als neveneffect.