What’s over is over and nothing between / Yesterday don’t mean shit / Because tomorrow is the day you will have to face / There’s no rewinding time | ‘Yesterday don’t mean shit’, Pantera, 2000

Opvallende tweet deze week: ‘Debat (her)federaliseren is boeiend en nodig. Maar kunnen we eerst praten over WAT overheid nog moet doen en HOE ze dat doet vooraleer we gaan discussiëren over WIE het gaat doen?’ De hashtags #kerntakendebat #slankeoverheid #minderlasten deden vermoeden dat de twitteraar in liberale hoek moest worden gezocht en dat hij zijn ideologisch licht wellicht in het laatste decennium van de vorige eeuw zag.

Schermvullende weergave ©BELGA

En jawel, het bleek mijn goede vriend Philippe De Backer te zijn. Ik ben het niet altijd eens met de staatssecretaris, maar hij heeft gelijk als hij stelt dat de vragen WAT en HOE belangrijker zijn in de res publica dan wie het uiteindelijk zal moeten doen. Alleen is enige scepsis verantwoord: dat kerntakendebat is nog nooit gevoerd. Niet bij staatshervormingen, niet bij administratieve hervormingen en niet bij besparingsmaatregelen.

Nog een puntje van kritiek: het woordje ‘nog’ doet vragen rijzen over het wetenschappelijke sérieux waarmee De Backer de discussie wil voeren. Blijkbaar kan het alleen minder zijn. Minder taken dan de overheid vandaag uitvoert.

Hopelijk heeft Peter Hinssen de discussie over (her)federaliseren niet opgemerkt want dan zou de Zwalmstreek door een ijselijke kreet zijn opgeschrikt. Al jaren probeert de techondernemer er iedereen van te overtuigen dat een uiterst disruptieve tijd aanbreekt vol artificiële intelligentie, het internet of things, blockchains, augmented en virtual reality en quantum computing. Evenveel jaren probeert hij er ons toe aan te zetten ‘the day after tomorrow’ voor te bereiden en dan zou hij politici over de SOY hebben horen bakkeleien.

SOY staat voor, pardon my french, de Shit Of Yesterday, de rotzooi uit het verleden waarmee we elke dag moeten afrekenen. Historische bedrijven zijn vaak zo hard bezig met hun SOY dat ze zelfs niet doorhebben dat disruptieve start-ups hen ondertussen met huid en haar opeten. ‘Maar’, stelt Hinssen, ‘politieke bijziendheid voor ‘the day after tomorrow’ is nog veel moeilijker op te lossen dan de bedrijfsbijziendheid in grote organisaties.’

En dat komt volgens Hinssen omdat de meeste grote organisaties, bedrijven en overheidsdiensten te veel bananenplantages zijn die constant bezig zijn met meer en lekkerder bananen te kweken, terwijl ze net zoals de succesvolste start-ups beter regenwouden zouden worden. ‘Plantagebedrijven zijn keien als het gaat om groei, winstgevendheid en productiviteit, maar ze zouden veel van het regenwoud leren als het gaat om diversiteit, densiteit (…) en de creatie van een cultuur van experimenteren en mislukken.’

In plaats van met de ‘shit of yesterday’ bezig te zijn moeten we de ‘day after tomorrow’ voorbereiden.

Politieke discussies in ons land gaan over meer of minder bananen, en over de vraag of ze in Vlaanderen of in België moeten worden gekweekt. Politici zijn als de dood voor mislukkingen en mijden alle experimenten in hun diensten. Hun managers moeten dus plantages leiden en worden geselecteerd op bananenkennis. En mocht in het overheidslandschap nog een stukje regenwoud overblijven, dan moet dat zo snel mogelijk worden gerooid om plaats te maken voor een nieuwe plantage.

Het plantagedenken is niet alleen in België problematisch. Bij zijn aantreden beloofde de zelfverklaarde Jupiteriaanse Franse president komaf te maken met de hiërarchische cultuur in zijn overheidsdiensten. Emmanuel Macron wilde dat zijn ministers meer met de overheidsdirecteurs zouden samenwerken. Daar is niets van gekomen. Integendeel, nu blijkt dat iemand die dicht bij Macron staat zich van alles kon veroorloven.