Simplistische beurslogica

Terwijl sommigen zich opwonden over de ‘bitcoinisering’ van de wereld, herinnert de brutale koersval van de cryptomunten er ons aan dat de beurs zich kan vergissen, en geen klein beetje. Maar wat veroorzaakt deze marktvergissingen? Vaak komen ze voort uit de menselijke psychologie met haar stemmingen, bekoringen en zwakheden. Men investeert in bitcoin uit na-aperij, uit risicoappetijt, uit hebzucht, om indruk de maken op de buren of om zich een air van moderniteit te geven. Niet zelden komen financiële vergissingen echter ook voort uit een simplistische economische analyse.

De recente luchtzak op de markten is een goed voorbeeld. De meest gehoorde verklaring is dat de goede macro-economische cijfers, en in het bijzonder de evolutie van de arbeidsmarkt, er toe leiden dat de centrale banken versneld hun soepele monetaire politiek zullen afbouwen. Met een stijging van de rentevoeten als gevolg, wat aandelen minder aantrekkelijk zal maken. Deze keten van argumenten is bijna even sierlijk als een spelletje driebandbiljart. Spijtig genoeg voor deze voorspellers, maar gelukkig voor de menselijke vrijheid, heeft de sociale en economische realiteit weinig van doen met de wetmatigheden van het groene laken.

Ik zou de link tussen elk van deze schakels in de redenering kunnen ontkrachten, en meer specifiek de invloed van de monetaire politiek op de discontovoet van financiële stromen of de invloed van die discontovoet op de waardering van aandelen. Belangrijker is er aan te herinneren dat, indien de markten zich wensen te inspireren op economen, ze een basisles niet uit het oog mogen verliezen. Harvard-econoom Dani Rodrik herinnerde er ons onlangs nog aan: een goede econoom weet dat het juiste antwoord op elke economische vraag is: ‘het hang ervan af’ (Boston review, november 2017).

Ja, in het verleden was er vaak een correlatie tussen stijgende rente en dalende beurzen. Het zou dwaas zijn deze vaststellingen opzij te schuiven met het argument dat het ‘dit keer anders is’. Toch is het belangrijk om te herinneren aan drie fundamentele punten.

Eerst en vooral mogen we van de historische correlatie tussen een rentestijging en een beursdaling geen absolute regel maken. Het beste bewijs hiervoor vinden we indien we een analyse maken op basis van het startniveau van de rente voor de stijging. Indien de rente steeg vanaf een laag niveau, zagen we eerder positieve marktevoluties in plaats van correcties.

De tweede is dat we correlatie niet mogen verwarren met causaliteit. Intrestvoeten beïnvloeden wel degelijk de beurzen door de verdiscontering van de toekomstige dividenden en de in rekening gebrachte risicopremie. Anderzijds kan de simultane evolutie van beurzen en rentevoeten gebaseerd zijn op externe fenomenen.

Zo zal bijvoorbeeld het uitbreken van een oorlog of een aanbodschok zoals de twee olieschokken uit de jaren 70, wellicht leiden tot een rentestijging en een beurscorrectie. Maar er bestaan ook externe factoren die zowel de rente als de beurzen hoger kunnen duwen. Denken we maar aan het goede nieuws van de arbeidsmarkt die zowel op het vlak van gecreëerde jobs als loonevolutie aantrekt. Deze hogere lonen zouden kunnen leiden tot een inflatieversnelling en dus tot een renteverhoging. Desalniettemin zijn ze goed voor de economie en dus ook voor de ondernemingen. In Davos horen dat de wereldeconomie loonstijgingen kan gebruiken en denken dat dit op termijn de aandelenkoersen zal schaden is contradictorisch.

Ten derde is een rentestijging onder bepaalde omstandigheden goed nieuws voor de economie. De centrale banken zijn immers geen sadisten. Zij zoeken niet te schaden. Integendeel, ze willen doen wat op lange termijn goed is voor de economie. Bovendien heeft een rentestijging deugden: ze vult het monetaire arsenaal opnieuw aan en ze maakt de financiële sector het leven gemakkelijker. Ze stelt de voorzichtige spaarder gerust en ze verbetert de economische efficiëntie door creatieve destructie. Minder efficiënte bedrijven zien hun overlevingskansen slinken in een omgeving met hogere rentevoeten slinken de overlevingskansen van minder efficiënte bedrijven.