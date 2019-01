Single-issueacties zijn simplistisch

Enkele maanden geleden hield een klasje van een school op de hoek een buurtactie. De campagne van Curieuzeneuzen, het burgeronderzoek naar de Vlaamse luchtkwaliteit, was volop bezig. Met spandoeken en boegeroep werden de auto’s begroet en later op de Facebook-pagina geplaatst die voor de gelegenheid dienstdeed als schandpaal. Doel: het autoverkeer - vooral dieselwagens - als bron van fijnstof weren uit de stad en de omliggende gemeenten.

Op zich heb ik alle sympathie daarvoor. Niemand kan tegen zuivere lucht zijn. De bewustmakingscampagnes rond fijnstof hebben er alvast toe geleid dat oudere dieselwagens steeds meer gebannen worden uit steden. Sterker nog, de verkoop van dieselauto’s krimpt ten voordele van benzinewagens en elektrische voertuigen.

Ondertussen is het de beurt aan de volgende single-issueactie: tieners spijbelen tegen de klimaatverandering. Een opgemerkte actie waardoor de jeugd de druk op het beleid opvoert om maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze worden alvast beloond met een uitnodiging voor een gesprek met de kersverse Vlaamse minister van Energie.

Wat minder aandacht krijgt bij de actievoerders, is de wisselwerking tussen de beide fenomenen. De ontdieseling van het wagenpark deed de gemiddelde CO2-uitstoot verslechteren. Beleidsacties ten voordele van het ene domein hebben dus een negatieve impact op het andere. Sterker nog, wetenschappelijk onderzoek van de Noorse onderzoeker Bjørn Hallvard Samsetge dat vorig jaar gepubliceerd werd in Science toont aan dat zuiverder lucht effectief leidt tot een versterking van de opwarming van de aarde. Het zogenaamde aerosoleffect van onzuiverheden in de lucht remt de opwarming van de aarde door broeikasgassen namelijk af.

Twee op zich erg gelijkaardige bezorgdheden om het milieu blijken toch niet zo eenvoudig te combineren

Twee erg gelijkaardige bezorgdheden om het milieu blijken dus toch niet zo eenvoudig te combineren. De eerste vraag is alvast wat het ergste kwaad is. Welk probleem zou prioriteit moeten krijgen? Of zijn er toch manieren om gezonde lucht en minder CO2-uitstoot op relatief korte termijn te verzoenen?

Er bestaat dus niet zoiets als een single issue. Nagenoeg alles maakt deel uit van een complex ecosysteem. Niets is zo nefast als oplossingen en maatregelen bedenken die maar met één dimensie rekening houden.

Interventies van single-issue-actoren of participanten die slechts oog hebben voor één aspect van een complex probleem wegen best niet direct op beleidsbeslissingen, maar worden beter gewogen in een tegensprekelijk debat ontdaan van ideologie en demagogie. Het lijkt haaks te staan op burgerparticipatie en referenda met een eenvoudige ja-neevraag. Vandaag is de brexitdiscussie een prachtig voorbeeld van zo’n demagogisch referendumdebacle.