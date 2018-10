Slimme steden vergen sterke financiën

Meer dan eens hoor je een politicus verklaren dat het voordeel aan het lokale bestuursniveau is dat je ‘dicht bij de mensen’ staat. Op gemeentelijk vlak sluit het beleid nauw aan bij de leefwereld van de mensen: propere straten, betaalbare woningen, veilige schoolbuurten, meer groen in de buurt. Dat zijn allemaal zaken waar niemand tegen kan zijn. Het zijn geen abstracte begrippen uit Brussel zoals de ontsporing van de overheidsfinanciën, de concurrentiekracht van de economie met loonnormen en taxshifts waarvan men niet zeker is of men die zelf voelt.

Dat laatste is een middeleeuws overblijfsel. De stadskernen van veel Europese steden, zoals Brugge en Leuven, zijn maar een tot anderhalve km in doorsnede. Die afstand is gemakkelijk te voet af te leggen, want dat was eeuwenlang de enige manier om zich te verplaatsen in steden. Fietsen zijn een uitvinding uit de late 19de eeuw voor de beter gegoeden die zich met de vélocipède konden verplaatsen, voor de uitvinding van de wagen. Tot dan en nadien verplaatste de gewone man zich te voet.