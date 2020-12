Slimmer dan het algoritme

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Hoe digitaler we leven, hoe meer algoritmes een greep krijgen op ons leven. Maar een nieuwe CEO-studie toont hoe het menselijk brein sluw en ongrijpbaar is.

Ik hoef niet uit te leggen dat onze levens zich steeds meer digitaal afspelen. Uw dagelijkse Zoom-marathon spreekt voor zich. Dat digitale leven laat voetsporen na in de vorm van data. Die vormen een schier onuitputtelijke grondstof om uw gedrag te meten, te voorspellen en te beïnvloeden. Microsoft werd onlangs op de vingers getikt omdat zijn app Microsoft 365 managers toelaat te monitoren hoe actief hun medewerkers zijn in een groepschat en hoeveel mails ze zenden.

Schermvullende weergave

Uw gelaatsuitdrukkingen en non-verbaal gedrag tijdens virtuele gesprekken kunnen automatisch geanalyseerd worden. De tweets, Facebook-posts en e-mails die u schrijft, worden via automatische tekstanalyse geanalyseerd en geven informatie vrij over uw zorgen, ambities en beslissingen. Op grote schaal geanalyseerd laat dit soort data toe te voorspellen wie verkiezingen wint, hoe de beurskoers zakt of stijgt, en wie het meest kans maakt om Covid-19 te krijgen of zelfs zelfmoord te plegen.

Het meest onbeduidende woord van de CEO kan machines het signaal geven dat onweer op komst is en kan leiden tot een massale dump van aandelen.

Automatische tekstanalyse is bijzonder populair bij financiële jaarrapporten en winstprognoses. Er was een tijd dat Warren Buffett in zo’n rapport een kwinkslag of stille wenk schreef: ‘Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.' De aandachtige lezer trok zijn conclusies. De meeste jaarverslagen zijn vandaag echter meticuleus nagelezen. In een steriele taal is het bijzonder moeilijk tussen de regels te lezen.

Voor een mens misschien, maar niet voor een machine. Toepassingen van machinelearning hebben via sentimentanalyses geleerd kleine details en woorden in het verslag van een CEO op te pikken. Die woorden signaleren onbewust dat de financiële situatie misschien rooskleuriger of zorgwekkender is dan doelbewust is voorgesteld.

Signaal

Die sentimentanalyses zijn direct gekoppeld aan algoritmes die automatisch aandelen kopen of verkopen. Het meest onbeduidende woord van de CEO kan machines het signaal geven dat onweer op komst is en kan leiden tot een massale dump van aandelen.

Financiële jaarverslagen worden daarom al lang niet meer geschreven voor menselijke lezers, maar op maat van computers. Cijfers en tabellen worden zo gepresenteerd dat ze makkelijker gelezen kunnen worden door computers.

Financiële jaarverslagen worden al lang niet meer geschreven voor menselijke lezers, maar op maat van computers.

Regeert het algoritme daarmee de markt? Nee, het menselijk vernuft is het algoritme te slim af. Niet alleen de investeerders laten de rapporten door de computer lezen. De CEO’s hebben die technologie ook ter beschikking. Een recente NBER-studie, ‘How to talk when a machine is listening’, toont aan hoe de voorbije jaren CEO’s in hun financiële rapporten hun grammatica en syntax hebben aangepast om de algoritmes om de tuin te leiden. Woorden en zinswendingen - zoals ‘maar’ - die door mensen niet noodzakelijk als negatief worden gezien, maar wel door computers worden opgepikt, worden vermeden. CEO’s worden gecoacht om positieve emoties te signaleren die alleen door algoritmes worden opgepikt.

Sollicitaties

Het algoritme regeert nog niet de markt, maar maakt wel dat mensen hun gedrag aanpassen. En dat gebeurt almaar meer. De meeste multinationals gebruiken tekstanalyse om de duizenden sollicitaties te screenen. Die digitale screening richt zich op het identificeren van de juiste kernwoorden in de sollicitatiebrief.

Het algoritme regeert nog niet de markt, maar maakt wel dat mensen hun gedrag aanpassen.

Wil je het algoritme om de tuin leiden, dan moet je weten wat die kernwoorden zijn. Wat doet de slimme sollicitant tegenwoordig? Hij copy/paste de tekst van het oorspronkelijke advertentiebericht als doorzichtige achtergrond op zijn cv, zodat het onzichtbaar is voor de menselijke lezer. Het digitaal lezende algoritme herkent wel de juiste kernwoorden in het document en nodigt de sollicitant uit voor een interview.

De kracht van algoritmes is dat menselijk gedrag meestal routinematig voorspelbaar is. Maar de mens is ook een reactief wezen. Als we weten dat we geobserveerd worden, veranderen we ons gedrag, waardoor het algoritme waardeloos wordt. Ik verwacht dan ook dat we de komende jaren steeds meer een kat-en-muisspel zullen zien, waarbij algoritmes eerst opgehemeld worden als waanzinnig intelligent, om kort daarna volstrekt waardeloos te worden. Want het brein is nog steeds slimmer dan een algoritme.

Frederik Anseel