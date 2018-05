Spelen met de toekomst van de welvaartsstaat

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Voor wie ernstig met de toekomst van onze welvaartsstaat bezig is, waren het de jongste tijd zware dagen. Eerst was er de pensioenbetoging, waar meer pensioen werd geëist voor minder lang werken. Vervolgens werd het pensioendebat verengd tot een onzinnige discussie over zware beroepen, waarbij het in de publieke sector alvast de ambitie leek voor zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te vrijwaren om vroeger te stoppen. Op z’n zachtst gezegd, werden geen stappen gezet om de toekomst van de pensioenen, en bij uitbreiding onze volledige welvaartsstaat, te versterken.

In al die discussies werd de kern van de pensioenuitdaging doodleuk genegeerd. Dat blijft de veroudering van de bevolking, wat de overheidsuitgaven voor pensioenen en zorg de komende decennia fors doet toenemen. Dat zou al lang algemeen bekend moeten zijn, maar het kwam de voorbije weken opmerkelijk weinig aan bod.

Volgens een nieuwe schatting van de Europese Commissie liggen de jaarlijkse overheidsuitgaven in 2070 door de vergrijzing 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hoger dan vandaag. En dat is een optimistische raming. Ze veronderstelt dat de productiviteitsgroei de komende decennia structureel hoger uitkomt dan in de voorbije twintig jaar, dat we effectief langer gaan werken en dat de kostenstijging vertraagt door de technologie in de gezondheidszorg. In een scenario zonder die laatste veronderstelling zouden de jaaruitgaven met 7,3 procent van het bbp stijgen. In euro’s van vandaag gaat het om extra jaaruitgaven van 23 tot 34 miljard. En dat is nog zonder de eisen van de pensioenbetogers.

Die extra uitgaven zullen niet zomaar verdwijnen dankzij de economische groei, zoals sommigen beweren. De ramingen veronderstellen al een degelijke economische groei. Die extra uitgaven opvangen met wat extra belastingen is ook niet vanzelfsprekend. Daarvoor zou de overheid haar totale ontvangsten moeten opkrikken tot 55,7 à 58 procent van het bbp. Ter vergelijking: de gemiddelde overheidsontvangsten in de buurlanden bedragen vandaag 47,4 procent van het bbp. Frankrijk, het land met de hoogste overheidsontvangsten in Europa, zit op 53,7 procent. Ons land zou daar vlot over moeten.

Schermvullende weergave

Veruit de gemakkelijkste optie om de financiering van de welvaartsstaat te garanderen is veel meer mensen langer aan het werk houden. En dat is mogelijk, om de eenvoudige reden dat het zowat overal al lukt om langer te werken dan in België. Hier werkt nog altijd minder dan de helft van de 55- tot 64-jarigen. In Zweden is dat 76 procent. Daar werkt trouwens ook nog 23 procent van de 65- tot 69-jarigen. In België is dat 5 procent. Werken in België is echt niet zoveel zwaarder dat zoiets hier niet zou kunnen. Ook in Zweden zijn er ongetwijfeld zware beroepen.