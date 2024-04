State of the Union | Kan Trump explosieve abortuskwestie ontmijnen?...

Het abortusdossier staat momenteel hoog op de Amerikaanse agenda, en dat is slecht nieuws voor Trump, schrijft Matthias Matthijs vanuit Washington DC.

Donald Trump zei ooit in een televisie-interview op NBC in 1999 dat hij ‘pro-choice’ was als het over abortus ging. Alhoewel hij beweerde het concept abortus te haten, was hij categoriek: het recht van een vrouw om te beslissen over haar eigen lichaam moest gerespecteerd worden. Twaalf jaar later, in 2011, toen hij voor het eerst over de Republikeinse nominatie voor het Amerikaans presidentschap speculeerde, zei hij van gedacht te zijn veranderd. In een interview met het Christian Broadcasting Network, waar veel blanke evangelische christenen naar kijken, was hij plots ‘pro-life.’

Trump had beloofd aartsconservatieven te benoemen in het Hooggerechtshof, en hij hield woord: de balans ligt op zes conservatieve en drie progressieve rechters.

Eén van de belangrijkste redenen waarom zoveel vrome Amerikaanse christenen in 2016 op Trump stemden, is diens belofte om aartsconservatieve rechters te benoemen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. En Trump hield woord. Tussen 2017 en 2020 kreeg hij de kans drie nieuwe rechters aan te stellen – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, en Amy Coney Barrett – en hij bracht zo de balans aan het Hof op zes conservatieven versus drie progressieven. In juni 2022 vernietigde dat Hooggerechtshof het bijna vijftig jaar bestaande Roe v Wade-vonnis, dat abortus tot een wettelijk recht had gemaakt in de Verenigde Staten.

Het grote probleem met die uitspraak is dat ze niet overeenstemt met de Amerikaanse publieke opinie. In 2009 was het land nog erg verdeeld over abortus: 47 procent van de bevolking vond dat abortus wettelijk moest zijn toegelaten, terwijl 44 procent vond dat het illegaal moest zijn in de meeste of in alle gevallen. In 2022, net voor het einde van Roe v Wade, was een duidelijke meerderheid voor het behouden van de status quo: 61 procent gaf aan pro-choice te zijn, tegenover 37 procent pro-life.

Nationaal verbod

Eén van de belangrijkste redenen waarom Republikeinen ondermaats hebben gescoord in tussentijdse en lokale verkiezingen sinds juni 2022, is dat het Supreme Court de abortuskwestie terug in handen van de staten heeft gelegd. Met als gevolg dat in veel dieprode Republikeinse staten een abortusprocedure onmogelijk is geworden. De invloedrijke christelijk-conservatieve vleugel van de Republikeinse Partij wil nu dat Trump verder gaat en campagne voert rond een nationaal abortusverbod, wat helemaal niet populair is bij gematigde kiezers in swingstaten.

Trump, die persoonlijk weinig is geïnteresseerd in de kwestie, probeerde een electorale ramp te vermijden op maandag door te zeggen dat hij vond dat individuele staten moeten beslissen over de kwestie. Voor conservatieven zoals oud-vicepresident Mike Pence was dit een ‘slag in het gezicht’, maar de meerderheid van de Republikeinse elite schaarde zich achter Trump in de hoop dat dit de angel uit het debat zou halen en abortus minder belangrijk zou maken als thema bij de verkiezingen.

Verschillende staten plannen een referendum over abortus in november. Dat is slecht nieuws voor Trump, die vooral campagne wil voeren over economie en immigratie.

Die hoop bleek van korte duur, want de volgende dag blies het Hooggerechtshof van Arizona een vrijwel volledig verbod op abortus nieuw leven in, door zich te beroepen op een wet uit 1864 die de procedure verbiedt en dokters die ze uitvoeren straft met jaren gevangenis. Met andere woorden: de oplossing van Trump om de abortuskwestie door de gerechtelijke autoriteiten in de staten te laten beslissen, kan evengoed tot extreme wetten leiden. Niet alleen is Arizona dé swingstaat bij uitstek (in 2020 won Biden er van Trump met minder dan 11.000 stemmen, op een totaal van meer dan 3 miljoen), en het is nu bijna zeker dat er in de staat nu ook een referendum over abortus wordt gehouden op 5 november.

Inflatie

Verschillende Amerikaanse staten hebben al beslist om ook abortusreferenda te houden in november, zoals New York en Florida, en we weten van in het conservatieve Kansas in 2022 dat zulke volksbevragingen de progressieve kiezers enorm motiveren om te gaan stemmen. Ook in Nevada, Missouri, Nebraska, en Colorado is men ondertussen handtekeningen aan het verzamelen om gelijkaardige referenda te organiseren.

Dit is slecht nieuws voor Trump, die vooral rond economische thema’s zoals inflatie en immigratie campagne wil voeren. Op dat vlak is er wel 'goed' nieuws voor Trump: met 3,5 procent in maart blijft de inflatie hardnekkig hoog, zal de rente ook nog heel duur blijven tot het einde van het jaar, en het recordaantal illegale grensovergangen met Mexico zal ook blijven aanslepen.

De cruciale factor in de herfst wordt in welke mate economische kwesties zwaarder doorwegen dan ethische. Trump heeft een veel betere kans om te winnen als de inflatie hoog blijft. Biden heeft nog werk voor de boeg.