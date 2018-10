Stem strategisch

Vanaf maandag zitten we opnieuw voor een aantal maanden in permanente campagne tot de volgende federale verkiezingen. Aan mogelijke onderwerpen geen gebrek: mobiliteit, migratie, arbeidsmarkt, onderwijs of pensioen. Toch zouden we het wat meer over het buitenland mogen hebben. Het is opvallend hoe weinig het debat gaat over de steeds onveiliger wordende buitenwereld. Nauwelijks een land in Europa is meer afhankelijk van wat in de rest van de wereld gebeurt. Tegelijk is er amper een land waar het debat minder gaat over de rest van de wereld. In een land dat volledig afhangt van het buitenland voor zijn strategische investeringen, handel, energievoorziening, welvaart en invloed mag je anders verwachten.

Wie een beetje om zich heen kijkt, ziet de wereld minder veilig en zeker worden. De brexit wordt over enkele maanden de grootste zelf uitgeroepen geopolitieke ramp in decennia. Oost-Europa drijft weg van West-Europa en met Trump is de globalisering op de terugweg. De topadviseur van een Belgische ex-premier schrijft een boek met als ondertitel ‘Why war is coming.’

We moeten altijd hoopvol blijven, maar hoop alleen is geen strategie. Hoe België met strategische internationale kwesties omgaat, is van een hemeltergende naïviteit. Klein zijn wil niet zeggen een speelbal zijn van internationale evoluties. Ook kleinere landen moeten een strategie ontwikkelen.

Nederland

Dat kunnen we leren van Nederland. In België hoort de gemiddelde kmo het in Keulen donderen als het gaat over de brexit. Nederland buigt zich over een strategie voor een post-brexitwereld. De Nederlandse Adviesraad Buitenlandse Vraagstukken publiceerde het interessante werkstuk ‘Coalitievorming na de brexit: allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt’.

Centraal staat de vraag hoe Nederland zijn belangen kan blijven verdedigen na het verlies van een belangrijke bondgenoot als Londen. Voor elk beleidsdomein wordt gekeken naar mogelijke partners die de Nederlandse belangen mee kunnen vooruithelpen. Muntunie, migratie, wetenschappelijk onderzoek, defensie, handel... Ze komen allemaal aan bod.

Ook België zou zo moeten omgaan met de steeds onveiliger en onzekerder wordende wereld. Meer naar het buitenland kijken en ons assertiever opstellen in strategische discussies. In een onveiliger wereld beschik je maar beter over een goede verzekering en een goede gids. We gaven nog nooit zo weinig uit aan defensie en de diplomatie wordt steeds meer gekortwiekt.

De volgende tien jaar moet het budget voor defensie en diplomatie allicht verdubbelen. Ook dat voor ontwikkelingssamenwerking mag fors hoger. We moeten drie dingen doen: onze verzekeringspremie tegen calamiteiten verhogen, een goede gids zoeken en mee zorgen voor een betere wereld.