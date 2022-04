Stijgingstempo huizenprijzen neemt adempauze

Is de spectaculaire stijging van de woningprijzen ook bestand tegen een duidelijke stijging van de hypotheekrente?

De Belgische huizenmarkt leek de voorbije jaren immuun voor schokken allerhande. De grote financiële crisis, de eurocrisis, de inperking van de woonbonus of de coronacrisis: de huizenmarkt leek zich daar weinig of niets van aan te trekken. Sinds 2005 steeg de gemiddelde huizenprijs in België met 86 procent, of 4 procent per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde in de eurozone in die periode (+57%). In 2021 versnelde de klim naar een dikke 7 procent, het sterkste stijgingstempo sinds 2007.

De gemiddelde overwaardering van de Belgische huizenprijzen toegenomen is van minder dan 10 procent in de jaren voor corona tot meer dan 20 procent in 2021, stelt de Nationale Bank.

De vraag is hoelang die trend nog kan doorzetten. Volgens de Nationale Bank zijn de prijsstijgingen sinds corona niet langer in overeenstemming met de dynamiek van de klassieke determinanten van de huizenprijzen. Het gaat om het beschikbare inkomen van de gezinnen, de hypotheekrente, de demografische ontwikkelingen en de veranderingen in de fiscale behandeling van vastgoed.

Op basis daarvan stelt de Nationale Bank dat de gemiddelde overwaardering van de Belgische huizenprijzen toegenomen is van minder dan 10 procent in de jaren voor corona tot meer dan 20 procent in 2021. Dat betekent niet dat die overwaardering op korte termijn weer weggewerkt zal worden, maar het plaatst vraagtekens bij de houdbaarheid van het recente stijgingstempo van de prijzen.

Een rode draad de jongste jaren en een belangrijke motor voor de klim was de voortdurend dalende hypotheekrente. Daar lijkt nu een einde aan gekomen. Het huidige inflatieplaatje, met vooral de sterk toenemende kerninflatie in combinatie met de krappe arbeidsmarkt in heel wat industrielanden, betekent het einde van de nulrentes. Centrale banken in verschillende landen zijn al gestart met renteverhogingen, en die trend kan nog heel wat verdergaan. Na de coronacrisis en de Oekraïnecrisis gaan we allicht naar een nieuw normaal met een structureel hogere inflatie en opnieuw structureel hogere rentes.

Ook de Europese Centrale Bank zal daarin mee moeten. De marktrentes hebben die beweging al ingezet. Zo klom de rente op Belgische overheidsobligaties op tien jaar van 0 procent in december naar 1,3 procent vandaag. Die beweging gaat zo goed als zeker nog door en zal zich ook vertalen in de hypotheekrentes.