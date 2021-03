Storytelling en racisme

Het racismedebat wordt best nuchter aangepakt, zonder de Hollywoodfranje van Meghan en Harry.

Een teveel aan emoties, ik kan er niet meer tegen. Op het gevaar af zelf als emotioneel versleten te worden, moet het me van het hart. Hoe mateloos ik me erger aan emoties in het racismedebat. De aanleiding? Het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met Meghan Markle en de Britse prins Harry. Het koppel zou gevlucht zijn uit de klauwen van het Britse koningshuis. En zie ze nu zitten, dacht ik verbijsterd, als een moderne Jozef en Maria die hun toevlucht zoeken in de Californische heuvels. Hun bedje van stro staat pal tussen exclusieve landhuizen van Amerikaanse celebrity's. ‘The hill we climb’ moet daar verdomd steil zijn.

Moet ik daar nu medelijden mee hebben? Rijke stinkerds mogen immers niet klagen. Ik corrigeerde mezelf snel: iedereen heeft recht op vluchten, en op slachtofferschap. Ook de verwenden onder ons. En racisme treft iedereen, van poetshulpen tot prinsen. De pin van het zogenaamd explosieve interview werd pas getrokken toen Meghan en Harry een boekje opendeden over racisme. Er zouden in de koninklijke familie meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden over de huidskleur van hun zoon Archie. ‘Hoe donker hij zou zijn bij de geboorte’, vertelden de ex-royals.

Storytelling

Het racisme in eigen familierangen deed het prinselijk koppel de benen nemen, zo zeggen ze zelf. Mede door de neokoloniale berichtgeving in tabloids en de opjuttende haatboodschappen in de sociale media. ‘Een monstermachine’, getuigen Meghan en Harry, die niet te verlegen zijn om diezelfde monstermachine te berijden. Miljoenencontracten sloot het paar af met Netflix en Spotify om hun eretitels te vervangen door… nu ja, wat juist? Storytelling.

Ik smacht naar vernuchtering over racismethema’s zonder hollywoodiaans geschreeuw.

Het pedante woord viel in het al even dandy decorum waarin het gesprek plaatsvond. Dat is wat het van hun paard gevallen prinsenpaar wil doen, verhalen vertellen. Van de monstermachine waarvoor ze onder meer de vlucht namen, willen ze nu prompt deel uitmaken. Als makers zowaar. Van Buckingham Palace naar de filmset, die stap is klein. Maar een deel van het script is nieuw, en dat is de racismekaart, want de hoofdrolspeelster heeft biraciale roots. Ze is een ‘woman of colour’.

Vocaal worden over maatschappelijke kwesties is naar eigen zeggen nu het streven van de (ex)-hertogin van Sussex. Prinses af, wordt ze misschien wel een heuse diversiteitsprinses in een beeldrijke maatschappijcultuur waar we deel van uitmaken. In een oppervlakkige selfiecultuur waar brigades met hashtags denken de plak te zwaaien in antiracismebewegingen. In een cultuur waar racismebestrijdende politici een sterk gestileerde post op Instagram verwarren met oerdegelijk politiek werk.

Clickbait

Ik smacht naar vernuchtering over racismethema’s zonder hollywoodiaans geschreeuw. Ik heb lak aan de diva die een traan wegpinkt omdat emo en designkledij een trefzeker duo voor clickbait is. Heeft Meghan ook een traan gelaten bij haar officieel bezoek aan het koningshuis in Marokko, waar zwarten dienaars zijn en 'aabid' worden genoemd? Aabid, slaven. Ze resideerden in de gemeente Touarga binnen de paleismuren van Rabat in, cru gezegd, een slavendorp.

Dekolonisatie is meer gebaat bij een veelzijdige nuance dan bij een naamsverandering.

Overigens dicht bij Marokko: Meghan en Harry prijkten in 2018 op de postzegel van Gibraltar, een Brits overzees gebied op het Iberisch schiereiland. Gibraltar is genoemd naar de moslimgeneraal Tarik Ibn Ziyad. Die voerde in de 8ste eeuw de veroveringstocht over een deel van Spanje aan. Het Verenigd Koninkrijk heeft de naam Gibraltar, letterlijk de berg van Tarik, niet veranderd, in tegenstelling tot de Brusselse Leopold II- tunnel die omgedoopt wordt tot Annie Cordytunnel. Het pleit voor het VK, omdat dekolonisatie meer gebaat is bij een veelzijdige nuance dan bij een naamsverandering.

De strijd tegen discriminatie mag hoegenaamd niet verengd worden tot een in emoties gehuld dambordspel van zwarte en witte hokjes met aan zet een prins die gediend heeft in Afghanistan. Aan het neokoloniale karakter van dat conflict kunnen tabloids een puntje zuigen.