Straatgeweld

Er doken meteen graffiti op na de dood van de 19-jarige Adil, die zich bij een politiecontrole te pletter reed tegen een politiecombi. ‘Justice pour Adil’ was snel wijdverspreid op Brusselse muren, maar ook ‘Adil: le virus c'est la police.’ Die tweede slogan zegt veel over de razendsnelle radicalisering van de discussie over het ongeluk.

Want dat dit een ongeluk was, daarover bestaat eigenlijk geen twijfel. Adil vluchtte weg en de politie achtervolgde hem. Door roekeloos aan hoge snelheid een auto voor te steken, reed hij in op een politiewagen.

Een paar weken eerder gebeurde bijna hetzelfde. Ook toen weigerde een jonge man op een onverlichte motor te stoppen bij een politiecontrole. Hij ging ervan door en ramde een geparkeerde auto, waardoor hij gearresteerd kon worden. Hij bleek betrokken te zijn bij een reeks van 15 gewapende overvallen.

Men kan het de politie dan ook niet kwalijk nemen dat die in coronatijden iemand wil controleren die 's avonds laat op een motor rondrijdt in een wijk met een niet al te beste reputatie. En het is niet zo vreemd dat ze hem achterna ging. In bepaalde wijken van Brussel is er een bloeiende drughandel, waarmee maffia's jonge mensen met veel geld verleiden om als koerier te dienen. Politici kijken liever weg en geven jongeren een gevoel van straffeloosheid. Die kiezen dan verkeerde rolmodellen en zien de overheid als de vijand. Bij een brand worden zelfs de brandweerlui met stenen bekogeld.

Sommige activisten lijken gefascineerd te zijn door het geweld van de straat, alsof een oude revolutionaire droom eindelijk werkelijkheid wordt.

Op sociale media werd het meteen voorgesteld alsof de politie Adil gedood had, wat leidde tot rellen waarvoor jongeren uit zowat het hele land naar Anderlecht afzakten. Snel bleek dat het hen niet te doen was om steun te betuigen aan de familie van Adil. Er was geen sprake van een witte mars, wel van een wilde orgie van vernieling, waarbij zelfs een dienstwapen van een agent gestolen werd.

Smet

De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) postte daarna op zijn Facebook-pagina merkwaardige bedenkingen. Dat 'mensen die Adil kenden, zeggen dat het een vriendelijke jongen was, behulpzaam en nu zonder toekomst.’ En hij vroeg zich af of de politiecontrole wel nodig was. ‘Was dit nu de topprioriteit die nacht? Kon het niet op een andere manier aangepakt worden? Kon er niet de volgende dag bij hem thuis zijn aangebeld om hem op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?’.

Een verdachte laten gaan om hem dan de volgende dag te gaan opzoeken. De politievakbond reageerde furieus en Smet zei dat hij ‘verkeerd begrepen was.’ Wat hij dan wel had bedoeld, vertelde hij er niet bij.

Wie die nefaste mentaliteit versterkt door in bedekte termen graffitislogans na te praten, legt mee de basis voor de volgende rellen.

Bij een politieoptreden met dramatische afloop horen kritische vragen. Maar men mag van de dader geen slachtoffer maken. Iemand postte zelfs dat de ‘enigen die we met de vinger moesten wijzen, wijzelf zijn'. Sommige activisten lijken gefascineerd door het geweld van de straat, alsof een oude revolutionaire droom eindelijk werkelijkheid wordt.

Twee dagen na het ongeluk bleek de familie van Adil de voormalige voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten als advocaat te hebben. Die eiste meteen een onderzoek, omdat het gebruikte politiegeweld niet ‘evenredig’ zou zijn met de vermeende overtreding. En hij vroeg ‘begrip’ voor de woede van de betogers.