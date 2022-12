Straatslapers

Geen politicus waagt zich aan fikse oplossingen voor de mensen die de nacht moeten doorbrengen in de vrieskou op straat.

Honderden mensen hebben vannacht op straat geslapen. Weggedoken in portieken, begraven onder groezelige dekens, met berijpte mutsen op hun hoofd. Zittend in de buurt van roosters waaruit restjes warme lucht worden geblazen. Samengetroept in verlaten stations, waar de bijtende wind net iets langer buiten blijft. Alles is goed om te proberen de vriestemperaturen te overleven.

Tenminste als dat niet onmogelijk wordt gemaakt door strategisch aangebrachte pinnen, noppen, bulten of banken met een hellend zitvlak of een extra leuning. We hebben een arsenaal aan esthetisch verantwoorde obstakels bedacht om te voorkomen dat daklozen en asielzoekers beschutting zoeken in onze portieken of op onze banken slapen. Want onze steden moeten vermarkt worden als hippe plekken. Citymarketing, heet dat. Waar een stad zichzelf verkoopt, hoort tragiek niet in het straatbeeld. Ook dat heeft een naam: hostile architecture.

Een groeiende groep mensen is slechts een tegenslag of een onbetaalde rekening verwijderd van een leven op straat.

Vijandig. Die term geeft perfect weer hoe we als maatschappij omgaan met wat we zien als verschoppelingen. We moeten hen niet. Zelfs niet nu hun rangen zijn uitgebreid met vluchtelingen uit het geprezen Oekraïne. Bij het begin van de oorlog brachten hulpacties en inzamelinitiatieven de campagne #PlekVrij stevig onder de aandacht, maar de energiecrisis temperde de solidariteit in een mum van tijd. Hoge facturen deden hun intrede, hand in hand met dooddoeners: ‘We kunnen toch niet het OCMW van de wereld spelen!’

Het is een ressentiment dat zich keert tegen het meest zichtbare (en ongewenste?) deel van de daklozen: de asielzoekers. Wars van internationale, ethische en menselijke verplichtingen om degelijke opvang te voorzien voor mensen die in ons land ‘aanspoelen’ op de vlucht voor terreur, dictators, oorlogen, rampen of diepe armoede. Een hoogmoedig standpunt ook. Alsof blanke autochtonen niet op straat kunnen belanden.

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de vaak jonge kleurlingen die op straat slapen slechts het topje van de ijsberg zijn. Een groeiende groep mensen is slechts een tegenslag of een onbetaalde rekening verwijderd van een leven op straat. Jongeren, kinderen en vrouwen hebben almaar vaker geen eigen dak meer. Ze vervoegen de rangen van de zogenaamde sofaslapers. Ze hoppen van de ene tijdelijke verblijfplek naar een andere: familie, vrienden, kraakpanden, garages… Zonder enig perspectief.

Paraplu's

Maar goed, tegen buikgevoel valt niet te redeneren. Dat borrelt en gist verder met af en toe een zure oprisping. Daarom ook dat geen politicus zich waagt aan fikse oplossingen. België is een land dat bulkt van de bestuursniveaus. Maar het lijkt er nu op dat ze vooral bezig zijn met paraplu’s opentrekken en verantwoordelijkheden doorschuiven. Bang voor de onderbuik, want die heeft stemrecht. Die kan een rekening presenteren in het stemhokje.

Zoals vaak is het weer aan sociale organisaties en individuele burgers om de ergste nood te proberen lenigen.

En dan is het, zoals vaak, weer aan sociale organisaties en individuele burgers om te proberen de ergste nood te lenigen. Met vuurkorven, wat extra dekens en soep brengen ze een beetje warmte bij de straatslapers. Maar ook daar slaat defaitisme toe. Vrijwilligersvuur dat dooft op de kilte en het cynisme van een non-beleid. ‘Eerlijk gezegd ben ik bang dat iemand de komende nachten kan sterven van de kou’, zeggen buurtbewoners in een reportage op de VRT.

Wat als die dode valt? Eerst volgt bijna-oprechte verbijstering en medeleven. Vervolgens wordt opnieuw een rondje gekissebist over bevoegdheden, geschermd met weerstand van de lokale bevolking, gezeurd over onveiligheidsgevoel en wordt af en toe een patrouille politieagenten gestuurd om tentjes en kartonnen constructies plat te leggen. Allemaal schijnmanoeuvres om geen degelijke aanpak uit te rollen. Want die onderbuik grolt nog altijd.