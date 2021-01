Struikelend over het eigen ego

Een advies voor de potentiële opvolgers van Angela Merkel: toon meer humor en minder ego.

Angela Merkels kracht is dat ze elk greintje ego vermijdt. Ego of ijdelheid is bij haar ver te zoeken. Het enige dat ze in de laatste maanden van haar politieke heerschappij soms laat zien, is haar cynische gevoel voor humor. Meer humor en minder ego waren goede adviezen geweest voor de potentiële opvolgers van Merkel.

De winnaar van de grote leiderschapsverkiezing van de CDU is bekend: iemand die waarschijnlijk het meest staat voor een voortzetting van de koers van Angela Merkel. De opvolger is pragmatisch en werd door velen, zowel in als buiten de partij, schromelijk onderschat. Gek genoeg trok de overwinning van Armin Laschet minder aandacht dan de onverwachte implosie van twee potentiële kandidaten voor het kanselierschap.

Friedrich Merz liet zien hoe je je als verliezer niet gedraagt. Na de bekendmaking van de uitslag spuwde hij meteen de door hem verafschuwde Merkel figuurlijk in het gezicht.

Anders dan in het verleden was bij deze verkiezing duidelijk dat de nieuwe CDU-partijvoorzitter niet noodzakelijk ook lijsttrekker is voor de verkiezingen in september. Daarvoor scoorden de drie officiële kandidaten voor het voorzitterschap te laag in de nationale peilingen. Wat doe je als verliezer in zo'n geval het beste? Juist, aanschurken tegen de winnaar. En wie weet, valt er dan toch nog wat te halen, een ministerpost of zelfs het lijsttrekkerschap.

Friedrich Merz liet zien hoe je je als verliezer niet gedraagt. Na de bekendmaking van de uitslag spuwde hij de door hem verafschuwde Merkel figuurlijk in het gezicht, en schoof zichzelf naar voren als een betere kandidaat voor het ministerschap van Economische Zaken. De huidige minister is een van Merkels trouwste politieke vrienden. Het was geen aanbod aan Laschet, maar eerder een vordering. Een merkwaardige actie, die zelfs de fans van Merz niet begrepen. Hij riep nog net niet ‘verkiezingsfraude!’. Maar Merz heeft nu wel alle bruggen verbrand.

Sidekick

Er was nog een tweede partijgenoot die de aandacht opeiste. Jens Spahn, de minister van Volksgezondheid en rijzende ster in de partij, was de sidekick van Laschet. De bedoeling was een eventuele kroning tot kroonprins naast leider Laschet. Dankzij zijn kordate stijl in de coronacrisis nam de populariteit van Spahn een steile vlucht. Zo steil, dat hij een serieuze kans maakte als lijsttrekker voor de partij.

Laschet heeft veel afgekeken van Merkel. Die wachtte fijntjes af tot haar ijdele interne tegenstanders links en rechts over hun eigen ego struikelden en onfortuinlijk verdwenen.

Kennelijk speelde Spahn daarom met de mogelijkheid de minder populaire Laschet opzij te schuiven en zelf voor het partijleiderschap te gaan. Hij misbruikte de vraagronde waarin alle partijleden vragen aan de kandidaten konden stellen om zichzelf en Laschet in de verf te zetten. Deze onverwachte speech viel niet goed bij de partijbasis. Implosie nummer twee.

Nu de ambities van Merz en Spahn noodgedwongen op ijs liggen, blijven alleen Laschet en de Beierse minister-president Markus Söder over als lijsttrekker van de Union. En wie lijsttrekker wordt, wordt met 99 procent zekerheid ook de volgende bondskanselier. In populariteit ligt Laschet ver achter op Söder, maar onderschat Laschet niet. Hij heeft veel afgekeken van Merkel. Die wachtte fijntjes af tot haar ijdele interne tegenstanders links en rechts over hun eigen ego struikelden en onfortuinlijk verdwenen.

Carsten Brzeski