Subsidies zijn voor losers

Subsidies zijn gemaakt voor losers. Daar leverden de Belgische voetbalclubs deze week het perfecte bewijs van.

In 2019 boekten ze een collectief verlies van liefst 87 miljoen euro. 19 van de 24 clubs waren verlieslatend. Tegelijk betalen diezelfde clubs nauwelijks bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen op hun spelerslonen. Alleen al voor de sociale zekerheid gaat het om een jaarlijks voordeel van zowat 70 miljoen euro. Ik daag iedereen uit een sector te zoeken met gelijkaardige verliezen en belastingkortingen.

Subsidies of belastingkortingen zijn er in alle maten en vormen. Bpost krijgt jaarlijks 170 miljoen euro aan subsidies om de kranten te bedelen. Dat geld moeten uitgeverijen niet aanrekenen aan hun lezers en kunnen ze dus rechtstreeks bij hun winst tellen. Waarom betaal je in België 6 procent btw op steenkool, maar 21 procent op groene stroom? De Europese Commissie becijferde dat België 8 miljard euro aan inkomsten misloopt door al die fiscale koterijen. Schaf de uitzonderingen op de btw af en je hebt twee derde van het begrotingstekort opgelost.

In België betaal je hoge belastingen. Punt. Tenzij je erin slaagt via allerhande tegemoetkomingen, aftrekken, steunmaatregelen of subsidies je belastingdruk te verlagen. Ecocheques, maaltijdcheques, leasingwagens, verlaagde btw-tarieven, premies voor elektrische fietsen, de kmo-portefeuille,... De staatskas is een grabbelton vol lekkers waar lobbygroepen in mogen graaien. Dat heeft nefaste gevolgen. Eerst en vooral: wie het best kan lobbyen, betaalt minder belastingen.

Twee: de fiscaliteit wordt een hopeloze koterij. Voor elke belangengroep, lobby of noodlijdende sector is er een apart statuut of belastingtarief. Drie: politici worden een soort suikeroom die vrienden kan belonen. Koterijfiscaliteit ondergraaft de legitimiteit van het belastingstelsel.

Palliatief

Subsidies leiden dan ook tot concurrentievervalsing. Zo worden wij beconcurreerd door minder getalenteerde bureaus. Die kunnen dankzij de subsidies van de kmo-portefeuille fors onder de prijs concurreren. Subsidies die wij zelf via onze belastingen financieren. Waanzin.

Subsidies en fiscale cadeaus zijn bovendien een vorm van betweterigheid. In een echt vrije markt bepalen burgers, klanten en consumenten door hun keuzes welke bedrijven of ideeën overleven. Een idee, onderneming, sector en industrie die het niet redden zonder subsidies moeten plaats maken voor nieuw, ander en beter. Subsidies en fiscale koterijen zijn palliatieve verdoving voor bedrijven, ideeën en sectoren die al lang dood hadden moeten zijn.

Wie subsidies nodig heeft om te ondernemen, is geen ondernemer. Subsidies, speciale regimes en fiscale tegemoetkomingen zijn vooral bedoeld om bedrijven te helpen die onvoldoende luisteren naar hun klanten, onvoldoende concurreren of niet willen innoveren.