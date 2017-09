Op het eerste gezicht viel het amper op, het reclamevoertuig waarop een jongedame pronkt met een duizelingwekkend decolleté. De billboard dook vorige week op in de buurt van de Brusselse universiteiten. Op zich weinig bijzonders, het vrouwenlichaam wordt in de reclamewereld wel vaker gebruikt om allerhande producten aan de man te brengen. Dit keer stond op de slogan van de affiche: ‘Hey studenten! 0 euro? Date een sugar daddy!’ Je studiekosten laten betalen door een intieme afspraak met een rijke man. Het kan, al een tijdje. Studentenprostitutie is niet nieuw. Opmerkelijk is wel hoe het nu open, bloot en groots wordt gepromoot door de Noorse datingsite Rich Meet Beautiful.

Door de band genomen zijn studentes volwassen vrouwen met een redelijke portie intelligentie. Je kunt dus perfect veronderstellen dat ze in alle vrijheid een afspraakje maken met een rijpere man met geld op zoek naar een avontuurlijke date. Je tijd verkopen voor een extra zakcentje - time is money, toch? De date kan haast dienen als een voorspel op later, als je groot bent. Waar buiten de campus geldwolverij veel jobs in de greep heeft.

Maar zonder cynisme: zulke sites doen niet meer of minder dan aanzetten tot prostitutie. De kans bestaat dat zo’n sugar daddy niet tevreden blijft met enkel wat geflirt, en dan wordt seks algauw ingeruild voor cash.

Druppels

De Franstalige overheden waren er snel bij om klacht in te dienen tegen het bedrijf achter de datingsite en de campagne werd inmiddels verboden. Maar zulke acties zijn louter druppels die de roodgloeiende plaat niet zullen afkoelen. Volgens de Waalse socioloog Renaud Maes, die onderzoek deed naar studentenprostitutie, halen dit soort maatregelen niets uit. Sites zoals deze kun je niet zomaar van het internet gooien, omdat ze meestal opereren vanuit landen waar de wetgeving op zijn zachtst gezegd toegeeflijk is. Bovendien bestaan er tal van andere platformen waar rijke geilaards alsnog jonge vrouwen kunnen strikken.

Het is te gemakkelijk om de huidige jongeren weg te zetten als de generatie-Kardashian, blingverslaafden die bereid zijn hun lichaam te verkopen om zich toch die nieuwe iPhone te kunnen aanschaffen.

De ingreep moet veel dieper snijden. Tot in de kern van de vraag waarom dergelijke sites zo veel succes hebben - de eigenaars mikken op 300.000 inschrijvingen tegen eind 2018. Het is te gemakkelijk om de huidige jongeren weg te zetten als de generatie-Kardashian, blingverslaafden die bereid zijn hun lichaam te verkopen om zich toch die nieuwe iPhone te kunnen aanschaffen.

Precair

Die 0 euro staat daar niet voor niets in de ronkende slogan. Uit het sociale middenveld komen signalen dat steeds meer jongeren in een financieel precaire situatie zitten. Tussen 2002 en 2016 is het aantal Belgische studenten dat een beroep doet op een leefloon van het OCMW gestegen van 3.654 naar 27.133, een verzevenvoudiging. De stijgende kosten voor hogere studies en de slinkende financiële weerbaarheid van het gemiddelde gezin maken dat een snel groeiende groep jongeren het moeilijk krijgt om de touwtjes aan elkaar te knopen. In die cijfers schuilt de ware perversiteit van datingsites zoals Rich Meet Beautiful.

Een snel groeiende groep jongeren krijgt het moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. In die cijfers schuilt de ware perversiteit van dating­sites als Rich Meet Beautiful.

En dat is ook predatoren van een ander kaliber opgevallen. Het soort waarbij hitsige sugar daddy’s verbleken tot koorknaapjes. Wie op Google de term ‘studentenlening’ intikt, krijgt een vloedgolf van aanbiedingen over zich heen. Bedragen tussen 500 en 90.000 euro kunnen ontleend worden bij een heel gamma kredietverstrekkers. De rente op de bedragen loopt op tot 10 procent. Daar sta je dan. Pas afgestudeerd, op zoek naar een baan en met een studieschuld van enkele honderden euro per maand. De date met een financieel zorgeloze toekomst is dan snel gemist.

Onderwijs is een van de rechten die in grote rode letters opgenomen zijn in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een samenleving die er niet in slaagt haar jongeren te laten studeren zonder dat ze zich moeten wenden tot kredietverstrekkers of andere sugar daddy’s ondergraaft zichzelf. Dat is een poor meet system, en daar heb je veelal geen datingsite voor nodig.