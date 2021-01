Super Women

Vrouwen hoeven zich, als door een ringetje gehaald, niet te etaleren als supermens. En vrouwen van kleur hoeven al zeker geen overmatig compensatiegedrag te tonen.

Vrouwen die ophef maken, daar is bijzonder weinig voor nodig. De ophef is slechts een foto verwijderd, inzoomend op het uiterlijk. De buitenkant is keer op keer onderwerp van debat als het over vrouwen gaat.

Laten we enkele op een rijtje zetten, te beginnen bij de Finse premier Sanna Marin. In oktober vorig jaar was ze in een modeblad te zien met een diep uitgesneden decolleté waarop op sociale media afkeurende reacties verschenen.

Wie maalt er nog om dat beetje bloot in het halfrond? Dat beetje glamour, ondeugd en veel vrouwelijkheid?

Veel Finnen vonden de lage uitsnijding tussen Marins boezem ongepast voor iemand in haar functie. ‘De geloofwaardigheid van de premier is aangetast’, luidde het. De fotoshoot lokte op het westerse halfrond discussie uit, en steun aan Marin. Met #imwithsanna steunden mannen en vrouwen tot ver buiten Finland de premier door een foto in een even laag uitgesneden vestje te delen op sociale media.

Zuhalleke Niemendalleke

Geenszins ging het over het uitgebreide interview van de jonge Finse premier waarin ze vertelt over haar werk, haar gezin en gendergelijkheid. Geenszins werd gerept over haar coronabeleid. Dichter bij huis en vijf jaar geleden, poseerde Zuhal Demir (N-VA) - toen Kamerlid - als eerste politica voor een pittige fotosessie in een mannenblad. Dat lokte controverse uit. Zuhalleke Niemendalleke, ging het over de tongen.

Maar de grootste vijand zit vaak naast je. ‘Het is niet met dat soort foto's in de Kamer dat Zuhal Demir geloofwaardigheid zal geven aan vrouwelijke politici’, zei parlementslid Catherine Fonck (cdH). Het flegma waarmee Demir reageerde, gaf net uiting aan de geloofwaardigheid van haar functie. ‘Ik denk niet dat dat me gaat achtervolgen’, liet ze optekenen. En kijk, wie maalt nog om dat beetje bloot in het halfrond? Dat beetje glamour, ondeugd en veel vrouwelijkheid?

Kamala Harris

Het is nooit goed genoeg voor vrouwen, of ze nu zetelen in het parlement of in een therapiekamer. Peu n’importe, tenzij hun uiterlijk. Dat illustreerden nog maar eens de hetzes deze week: het sexygehalte van psychologe Kaat Bollen en de toekomstige Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, die op de cover van het modemagazine Vogue staat. Casual gekleed, in een zwart pak en op sneakers. En de achtergrond van de foto is niet piekfijn gestileerd.

Harris, Demir, Bollen of Marin en velen onder ons op sneakers of hoge hakken: we zijn wie we zijn. Niet super, niet seut, niet babe. Goed is genoeg.

In de omgeving van de vicepresident wordt beweerd dat een andere foto de voorkeur wegdroeg. Daarop staat Harris in pastelblauw maatpak tegen een gouden doek. Niets casual, wel chic. Wat de afspraak ook was over de fotokeuze en het al dan niet lichter maken van haar huidskleur laat ik in het midden, de controverse over haar kledij niet. Critici struikelden over de vrijetijdslook van een vicepresident.

Dat letterlijk wordt ingezoomd op haar sneakers, die ongepast zouden zijn voor een staatsfunctie, getuigt van een kleinburgerlijk dedain. Dat daarbovenop racisme wordt aangehaald is een overreactie van wokeness, het summum van politieke correctheid. Want, zo luidt de parafrase van diverse commentaren, ‘de cover is te rommelig en te alledaags voor een hooggeplaatste vrouw van kleur’. Net dat toont waar racisme verscholen zit, niet het minst bij wie zich nauwgezet woke willen gedragen.

Een vrouw van kleur, in welke maatschappelijke positie ook, hoeft er heus niet perfect uit te zien. Alsof vrouwen van kleur overmatig compensatiegedrag moeten tonen. Als door een ringetje gehaald etaleren ze zich als supermens. Als het nooit goed genoeg is, loert perfectie om de hoek.

Harris, Demir, Bollen of Marin en velen onder ons op sneakers of hoge hakken: we zijn wie we zijn. Niet super, niet seut, niet babe. En goed is genoeg. Op welke manier dan ook.

Hind Fraihi

Onderzoeksjournaliste

Schermvullende weergave De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris op de cover van het februarinummer van het modemagazine Vogue. Rechts casual gekleed, in een zwart pak en op sneakers. Links in pastelblauw maatpak, een foto waarvan in de omgeving van de vicepresident wordt beweerd dat deze foto de voorkeur wegdroeg. ©AFP