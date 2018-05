Supervoorspellers

Als columnist heb je weinig zin in een frivool onderwerp op een moment dat in Gaza een derde wereldoorlog in de maak is. Je vindt dat ik overdrijf en meent dat het helemaal niet zo’n vaart zal lopen. Misschien. Maar hoe weet je dat? Op wat baseer je je oordeel en hoe zeker ben je ervan? Wil je die voorspelling op papier zetten om er een jaar later mee geconfronteerd te worden? Ja? Welkom in de nieuwe wetenschap van ‘superforecasting’.

Superforecasting laat je toe betere voorspellingen te maken op voorwaarde dat je eerst ervaart dat je er nu niets van bakt. Mensen bedriegen vaak zichzelf. Ze onthouden enkel hun geslaagde voorspellingen en vergeten handig waar ze de mist ingingen.

Als je weet dat iemand steevast betere voorspellingen maakt dan anderen, zou ik in een vergadering toch twee keer naar hen luisteren vooraleer een risicovolle investering te doen of een nieuw product te lanceren.

De waarheid is dat we ontzettend slecht zijn in voorspellen. Ik begon mij in superforecasting te verdiepen nadat ik een paar keer de bal had misgeslagen. Ik was er 100 procent van overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk in de EU zou blijven. Ik was er 100 procent zeker van dat Donald Trump de verkiezingen in Amerika niet zou winnen.

Tweemaal was het verrast en verweesd ontwaken. Samen met duizenden andere experts. En natuurlijk met de obligate ‘we hebben het altijd geweten en voorspeld’-betweters. Vooral die laatsten hebben me geleerd geen rekening te houden met mensen die het achteraf goed kunnen uitleggen.

Natuurlijk kan je perfect stellen dat de nieuwe onlusten in Gaza voorspelbaar waren omdat Trump de steun van de evangelische christenen geniet en daarom de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen. Achteraf. En je kan uitleggen hoe een economische crisis vaak leidt tot populistische leiders zoals Trump. Achteraf. Maar wie kan vooraf voorspellen wanneer wat zal gebeuren?

Superforecasting ontstond als een reactie op een mislukte voorspelling. In oktober 2002 claimden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Irak massavernietigingswapens produceerde. Een kolossale vergissing. De inlichtingendiensten daverden op hun grondvesten. Een radicaal onderzoeksprogramma moest robuustere inschattingen garanderen.

Het Good Judgment Project was geboren. Zal Griekenland de eurozone verlaten? Wat is de kans op een regeringswissel in Rusland? En dat Bashar al-Assad op Nieuwjaar 2019 geen president van Syrië meer is.

Amateurs

Een grootschalig, meerjarig toernooi waarin amateurs zoals jij en ik het online opnemen tegen intelligencespecialisten om te zien wie de accuraatste geopolitieke voorspellingen kan maken. Het is een van de coolste psychologische studies ooit. En je kan nog steeds deelnemen. Denk je van jezelf dat je een superforecaster bent? Ga naar gjopen.com en probeer de belangrijkste gebeurtenissen van 2018 te voorspellen.

Het superforecastingproject heeft enkele verrassende inzichten opgeleverd. Een, er bestaan amateurvoorspellers, de superforecasters, die het consequent beter doen dan de specialisten. Die superforecasters blijken een aantal specifieke attitudes en vaardigheden te hebben die hen toelaten betere voorspellingen te maken. Een bedrijf kan via de superforecastmethodologie dergelijke medewerkers identificeren. Als je weet dat iemand steevast betere voorspellingen maakt dan anderen, zou ik in een vergadering toch twee keer naar hen luisteren vooraleer een risicovolle investering te doen of een nieuw product te lanceren.

De kans op een dodelijke confrontatie tussen de Iraanse en de Amerikaanse legers voor 1 januari 2019 wordt op basis van de inschatting van 2.764 forecasters op 10 procent geschat. Wat denk jij?

Twee, mensen kunnen hun voorspellingscapaciteiten trainen en verbeteren. Een basiskennis van statistiek is nuttig. Maar je moet je vooral bewust worden van je denkfouten. Dat kan door ‘confidence quizzes’. Een voorbeeld. Hoe oud was Martin Luther King toen hij stierf? Je geeft een interval op en ook het vertrouwen dat je hebt in dat interval. Je kan bijvoorbeeld met 90 procent vertrouwen gokken dat Martin Luther King tussen 40 en 55 was toen hij neergeschoten werd. Het doel is niet je kennis te meten, wel te kijken hoe goed je weet wat je niet weet.

Les drie, teams doen het beter dan individuen. Je hebt een team nodig met een goede balans tussen specialisten en niet-specialisten, die zich door de experts de mond niet laten snoeren. Teams samengesteld uit superforecasters bleken dubbel zo goed voorspellingen te kunnen doen als gewone stervelingen. Als je het als bedrijf goed aanpakt, kan dat een gigantisch concurrentievoordeel betekenen.