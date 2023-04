Taal is een werkwoord

In Vlaanderen gaat men te krampachtig om met de moedertaal.

Ze staan broederlijk naast elkaar in een keuken ergens in Tanger, de poort naar Afrika in Marokko. Deze yoghurtpotjes van Ladid, Arabisch voor lekker (zo simpel kan reclame soms zijn), zijn met vanillesmaak. Maar je vindt ze ook met onder andere pistache, aardbei of banaan. In elk pak van zes potjes zitten er drie met Arabische letters en drie met Europese.

In Marokkaanse steden zijn ze perfect tweetalig Arabisch-Frans. Ook straatnaamborden, reclamepanelen, wegwijzers, winkelpuien en informatiebordjes zie je er in beide talen (in sommige regio’s ook in het Spaans).

Dat is behoorlijk frappant, want Frans en Spaans werden er geïntroduceerd door de koloniale bezetters. Officieel werd een protectoraat opgelegd om de onrustige achtertuin van Europa tegen zichzelf te beschermen. Het eigenlijke doel was de opkomende Europese macht Duitsland de pas af te snijden. De Marokkaanse bevolking als pasmunt voor een Europees potje armworstelen.

Het getuigt van openheid en zelfverzekerdheid om een tweede, derde en zelfs vierde taal te laten bestaan en floreren naast de eigen taal.

Spanje en Frankrijk verdeelden de boel onder elkaar en Marokko werd een wingewest waar de bevolking werd onderdrukt en gediscrimineerd. Arabisch werd ondergeschikt aan de Europese bestuurstalen. Wie iets wilde betekenen, kon zich maar beter bekwamen in de taal van Albert Camus.

Reden genoeg toch om een aversie te kweken tegenover dat vermaledijde Frans? Zo'n redenering lijkt recht te komen uit een passage over de ‘Vlaamse achterstelling’ in een speech van de IJzerbedevaart. In Vlaanderen gaat men helaas op een meer gecrispeerde manier om met de moedertaal. Haast alsof men zorg moet dragen voor een zeldzaam maar zwak kasplantje dat, voor je het goed en wel beseft, is blootgesteld aan allerhande parasieten en schimmels.

Helikopterouder

Zulke overbezorgdheid, vermengd met een minderwaardigheidscomplex, bepaalt nog te veel het beleid in Vlaanderen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hangt als een soort helikopterouder over het Nederlands en weigert een opleiding burgerlijk ingenieur toe te staan in het Engels. Uiteraard hebben studenten recht op lessen in het Nederlands. Maar in een globaliserende wereld moet een taal met ocharme om en bij 24 miljoen sprekers zich niet te veel illusies maken. Elke bijkomende kennis van een (wereld)taal is dan mooi meegenomen.

Wie zijn taal koestert, laat haar ook groeien en enten op andere talen.

Er zit ook een duister kantje aan die bezorgdheid om het Nederlands. Eentje dat past in de benepen invulling die een extreemrechtse partij als het Vlaams Belang geeft aan de term ‘eigen volk’. Dat werd mooi geïllustreerd door Filip Dewinter, die in 2019 met veel bombarie de pers optrommelde om een ‘Arabisch’ opschrift van een voorgevel te slopen, alsof hij hoogstpersoonlijk bezig was de islamisering van de Turnhoutsebaan tegen te houden.

Hij was er overigens een paar eeuwen te laat mee. Het Nederlands bulkt al van de woorden overgenomen uit het Arabisch. Denk aan cijfer, jasmijn, koffie of matras.

Hoe anders is het gesteld met de jongeren. Geen aversie, complexen of trauma’s daar. Sinds de start van de verkiezing van het Kinderwoord van het Jaar werd daar al inspiratie gehaald uit het Arabisch (ewa drerrie), tussentaal (boeie), populaire uitroepen (ma stobbe) en het Engels van Snapchat (slay).