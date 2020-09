Tanden die bijten

Duitsland heeft net als Europa leren bijten. Naar Rusland en China bijvoorbeeld.

Duitsland is veranderd. Toen ik zes jaar geleden terugkeerde naar mijn heimat, trof ik een naar binnen gekeerde zakenwereld aan. Het buitenland betekende voor deze Duitsers vakantie en afzetmarkt, maar zeker geen inspiratiebron voor nieuwe ideeën over innovatie en nieuwe businessmodellen. De grote afhankelijkheid van de export bepaalde ook vaak het buitenlandse beleid van Berlijn. Dit lijkt te veranderen.

De laatste dagen maakt de discussie rond twee delicate onderwerpen duidelijk hoe moeilijk het is economische van politieke belangen te onderscheiden, maar dat Duitsland dat toch almaar meer doet. China koopt in de coronacrisis steeds meer Duitse bedrijven op. Door de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny ligt de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 onder vuur. Duitsland laat zijn tanden zien maar bijt niet, is volgens internationale commentatoren in het algemeen de lijn .

Afhankelijkheid

En inderdaad, de economische afhankelijkheid staat buiten kijf. Van alle Duitse export gaat ongeveer 3 procent naar Rusland, dat vooral voor sleutelindustrieën een belangrijke en dynamische afzetmarkt blijft. Omgekeerd staat Rusland in de top 10 van de landen met de meeste Duitse investeringen. Nord Stream 2, een directe pijplijn voor gas uit Rusland dwars door de Baltische zee, is zeker een van de meest omstreden investeringsprojecten.

Hernieuwbare energie en vloeibaar gas uit de VS maken Duitsland minder afhankelijk van Rusland. De politieke druk op Poetin kan worden verhoogd.

Toch is er geen sprake van eenzijdige afhankelijkheid van Rusland. Rusland is wellicht afhankelijker van de valuta-inkomsten uit de gasexporten dan dat Europa afhankelijk is van Russisch gas. Dat verklaart ook waarom, zelfs tijdens de Koude Oorlog, het Russische gas naar Europa kwam. Hernieuwbare energie en vloeibaar gas uit de Verenigde Staten maken Duitsland minder afhankelijk van Rusland. De politieke druk op Poetin kan worden verhoogd.

Chinese concurrentie

China is nog belangrijker. In het tweede kwartaal van dit jaar was er voor het eerst meer Duitse export naar China dan naar de VS. Meer dan 5.000 Duitse bedrijven zijn actief in China. Bijna 90 procent van die bedrijven hebben productiefaciliteiten ter plaatse. De opmars van China tot een hightechmacht en de poging om veel industrie- en consumptiegoederen zoals auto's zelf te produceren maken van China een felle concurrent van Duitsland in veel marktsegmenten.

Ook al zeggen Berlijn en Brussel dat niet, in hun hart zal er wel wat sympathie zijn voor de harde woorden van Trump richting China.

In Duitsland werd dat lang over het hoofd gezien. Ik herinner mij nog gesprekken met Duitse bedrijven enkele jaren geleden, die overnames van Duitse bedrijven door Chinese investeerders slechts als financiële winst beschouwden en het helemaal niet als een risico zagen. Dat is veranderd en het verklaart waarom Duitsland samen met Europa een veel defensievere koers voert. Ook al zeggen Berlijn en Brussel dat niet, in hun hart zal er wel wat sympathie zijn voor de harde woorden van Trump richting China.

In haar laatste dagen als bondskanselier begrijpt Angela Merkel eindelijk hoe groot en belangrijk Duitsland is. Dat haar statuur en de grootte van haar land een verschil maken. Samen met Europa heeft Duitsland tanden gekregen die ook kunnen bijten.

