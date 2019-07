I fought the law And the law won Bobby Fuller Four, ‘I Fought The Law’, 1965

In de elitaire kringen waarin ik me doorgaans begeef, is de consensus groot: ‘The Only Way Is Up’ van Yazz & The Plastic Population is het op een na slechtste nummer van de eighties. Yazz haalt het nipt van Milli Vanilli’s ‘Girl You Know It’s True’, omdat we ervan uitgaan dat ze het nummer niet lipt.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vindt ‘The Only Way Is Up’ de beste song ooit. Ze nomineerde hem voor de Classic 1000. Even dacht ik dat ze te gretig was ingegaan op de suggestie van haar communicatieteam om eens een ander optimistisch nummer te kiezen dan ‘The Best Is Yet to Come’, dat te vanzelfsprekend is en vooral gevaarlijk als je verantwoordelijk bent voor een begrotingstekort van 8,5 miljard euro. Maar ze reageerde op mijn tweet als door een slang gebeten. Het was haar lievelingsnummer en de gustibus, u-weet-wel.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block was blijkbaar al enkele jaren op de hoogte van de muzikale voorkeur van haar partijvoorzitter en besliste dat ‘the only way’ om de antibioticaconsumptie te verminderen erin bestond de prijs te ‘uppen’. Haar beslissing kwam er tegen alle adviezen in. De Block dacht - anders dan professoren, beleidsvoorbereiders en mensen met jaren praktijkervaring - dat het probleem niet bij de voorschrijvende dokters lag maar bij de aan antibioticasnoep verslaafde patiënten. Uit een studie van de Christelijke Mutualiteit blijkt het ongelijk van de minister. Maar dat geeft ze niet toe. ‘De daling is ingezet’, stelt ze. De consumptie is vorig jaar inderdaad met 1 procent gedaald. Maar De Block vergeet wel te vermelden de daling in 2016 2,5 procent en in 2016 3,1 procent bedroeg. Met andere woorden: de stijging is ingezet.

De antibioticaspecialist Herman Goossens wil de dokters aanpakken die zeer veel en dure geneesmiddelen voorschrijven. ‘Het Riziv weet perfect welke dokters dat zijn. En men moet ze eventueel financieel verantwoordelijk maken. Dat zou een enorm effect hebben. Maar het ontbreekt aan ambitie in dit land.’ Daar wil De Block niet van weten omdat het te moeilijk is de goede van de slechte voorschrijvers te scheiden.

De schrik voor de ‘communautaire waanzin’ is bij te veel politici groter dan de wens om eenefficiënte overheid te creëren.

De Block wil een kaduke maatregel niet intrekken. Het illustreert wat ik al jaren als een oorzaak van de te geringe Belgische ‘return on taks’ aanduid: wetten worden niet geëvalueerd, slechte wetten worden niet afgeschaft, en al zeker niet als het electoraal zou schaden. Liberalen pakken niet graag dokters aan. Christian Leysen, lijsttrekker van de Antwerpse Open VLD, zei gisteren in het radioprogramma ‘De ochtend’ dat hij minder en betere wetten wil. Zo doe je inderdaad echt aan staatsmindering. Hopelijk vergeet hij het niet als hij minister wordt.

De Block moet niet met alle zonden Israëls worden beladen. Ze was de eerste die aankaartte dat de opeenvolgende staatshervormingen bestuurlijke rampen waren die de burger veel geld kosten. Ze pleit voor een herfederalisering van onder meer Gezondheidszorg en Milieu. Dat is moedig in een land waar volgens Guy Tegenbos twee theorieën gelden. Er is de tandpastatheorie: geregionaliseerde bevoegdheden opnieuw naar het federale niveau brengen is zoals tandpasta terug in de tube duwen. En er is de Star Wars-theorie: met staatshervormingen is het zoals met ‘Star Wars’-films: er blijven er maar bijkomen.

Voor de strijd tegen de antibiotica zijn in dit land negen excellenties bevoegd. Als ze samenkomen, met hun kabinetsadviseurs, ambtenaren en experts moet het Koning Boudewijnstadion worden afgehuurd. Dat is ook zo als het over de arbeidsmarkt, economie, mobiliteit et j’en passe gaat. We morsen met overheidsgeld omdat we te veel bestuurslagen en ministers, uitpuilende kabinetten en uitgebreide administraties hebben.