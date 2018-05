Te snel paniek over Italië

De onvoorspelbaarheid van de Italiaanse politiek is groot

Armoede en immigratie zijn de grote frustraties van de Italiaanse kiezers. De Vijfsterrenbeweging en de Lega, de populistische winnaars van 4 maart, ervaren dan ook een sterk mandaat voor hun coalitie: economische groei opwekken en de controle op de migratie herwinnen. Twee op de drie Italianen steunen de coalitie, aldus de peilingen.

De rest van Europa speculeert paniekerig. Kan en wil de nieuwe Italiaanse regering de problemen afwentelen op de buren? Is Rome bereid een eurocrisis te riskeren om meer geld te kunnen uitgeven? Of een migrantenstroom uit te lokken omwille van een EU-asielakkoord?

De onvoorspelbaarheid is groot. Vijfsterren en de Lega regeren elk voor het eerst. En ook premier Giuseppe Conte, die Italië zal vertegenwoordigen in de kring van EU-regeringsleiders waar alles zal worden uitgevochten, is een novice. Toch is paniek voorbarig.

Roberto Salvini’s Lega laat zich het makkelijkst lezen. In 2017 stond Salvini met Marine Le Pen (Front National), Geert Wilders (PVV) en Frauke Petry (AfD) op een podium in Koblenz. Van dat kwartet ‘nationaal-populisten’ verwerft Salvini nu als eerste regeermacht. Immigratie is zijn hoofdpunt, zelf wordt hij wellicht minister van Binnenlandse Zaken.

Voor de beloofde uitzetting van een half miljoen illegalen uit Italië zullen EU-partners in stilte applaudisseren. Wel krijgt Salvini er thuis een dobber aan: de Zuid-Italiaanse maffia-economie draait mee op uitbuiting van Afrikaanse migranten.

Dan is er de te verwachten hardere inzet voor een verplichte verdeling van asielzoekers in de EU. Gezien Italiës geografische positie is dat geen onredelijke eis. Wat als Italië uit frustratie of ongeduld migranten over de Alpen zou sturen? Dan sluiten Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië hun grens en staat Italië de facto buiten Schengen, een vernedering die Rome zich zal willen besparen.

De conflicten over migratie lijken dus beheersbaar. De politieke energie stuwt richting nationale inspanningen en gezamenlijke oplossingen.

Dat lijkt anders te liggen met de euro. Veel hangt nog af van wie minister van Financiën wordt. Maar de Italiaanse frustratie zit op dat front in elk geval diep. Dat is goeddeels ten onrechte. Tussen 1997 en 2017 groeide het inkomen per hoofd van de bevolking met slechts 3 procent, fors minder dan in Frankrijk, Spanje, Portugal en zelfs Griekenland. Dan kan niet alleen ‘Europa’ de schuldige zijn.

Italië is niet in staat tot de ferme economische en institutionele hervorming die de globalisering en het lidmaatschap van de eurozone vragen. Na de groteske Berlusconi-jaren liepen sinds 2011 ook de hervormingspremiers Monti, Letta, Renzi en Gentilone vast. De politieke klasse verloor haar geloofwaardigheid, wat de enorme steun - een derde van de kiezers - voor de uit het niets opgekomen Vijfsterrenbeweging verklaart.

Vijfsterren is de echte onbekende in het spel. Niet alleen ongrijpbaar qua leiderschap en organisatie, maar ook qua programma. Zeker, het is een populistische antisysteempartij. Maar, betogen de politicologen Chris Bickerton en Carlo Invernizzi Accetti in Contemporary Italian Politics, daarmee is niet alles gezegd. Zij spreken van ‘technocratisch populisme’. Niet alleen omdat Vijfsterren op moderne media en internetstemmingen onder de leden steunt, maar meer nog vanwege een postideologische opvatting van politiek, ‘noch links noch rechts’.

In het spoor van oprichter Beppe Grillo, die zich met experts en wetenschappers omringde, presenteert de partij beleidsvoorstellen als ‘oplossingen’ voor concrete ‘problemen’, niet als normatieve stellingnames in het politieke debat. Deze in de kern pragmatische houding verkleint de kans dat de vertegenwoordigers van de beweging op het Brusselse slagveld in het harnas willen sterven als de politieke tegenkrachten en de marktdruk toenemen. Spannend wordt het wel.