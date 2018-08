Te weinig Belgen werken

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Enkele weken geleden pakte de regering uit met een pakket hervormingen voor onze arbeidsmarkt. De arbeidsdeal lokte wel wat bizarre reacties uit. In regeringskringen werd hij ‘historisch’ genoemd, wat op z’n zachtst gezegd zwaar overdreven is. Maar de vreemdste reacties kwamen uit vakbondshoek. Daar werd moord en brand geschreeuwd. De voorzitter van het ABVV beloofde zelfs het land plat te leggen en het leven van de regering te bederven. Een ronduit verbijsterende reactie die voorbijgaat aan de vele uitdagingen voor onze arbeidsmarkt.

Onze arbeidsmarkt functioneert niet naar behoren. Daar zijn veel indicaties voor, waaronder het hoge aantal vacatures dat niet ingevuld raakt en de moeilijkheden van bepaalde risicogroepen om aan de bak te komen. In essentie komt het erop neer dat in België veel te weinig mensen werken. Van alle 20- tot 64-jarigen werkte vorig jaar 68,5 procent. In Nederland en Duitsland is dat 10 procentpunten meer. In een topland als Zweden klimt de werkgelegenheidsgraad ruim boven 80 procent. En dat is geen tijdelijk conjunctureel fenomeen, maar een structurele achterstand die al decennia aansleept.

De voorbije twintig jaar is wel een positieve trend merkbaar in onze werkgelegenheidsgraad, maar ook die is niet geruststellend. In heel wat andere landen steeg de werkgelegenheidsgraad sneller. Bovendien was in België louter sprake van een cohorte-effect, en niet van een structureel verbeterende werking van onze arbeidsmarkt.

De toename in onze werkgelegenheidsgraad sinds 1995 komt volledig op rekening van vrouwen. Door hun meer systematische toetreding tot de arbeidsmarkt een paar decennia geleden leidt de veroudering ertoe dat oudere groepen niet-werkende vrouwen in de statistieken automatisch worden vervangen door jongere werkende groepen.

Bij mannen was de voorbije twintig jaar geen verbetering in de werkgelegenheidsgraad. Voor hen blijft die hangen op een in internationaal perspectief erg lage 73 procent. Van een echte structurele verbetering, zoals die onder meer in Duitsland werd gerealiseerd voor mannen en vrouwen, is in België geen sprake.

Dat in ons land zo weinig mensen werken creëert problemen voor onze overheidsfinanciën, onze welvaartsstaat en onze hele economie. Structurele inspanningen om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren dringen zich dan ook al langer op.

De arbeidsdeal bevat geen mirakeloplossingen, had er al jaren moeten zijn en is zeker niet historisch. Hij is lang geen Hartz-hervorming die in Duitsland in 2003 het startschot gaf voor een spectaculaire toename van de werkgelegenheidsgraad. Maar het is wel een belangrijke ‘eerste’ stap waarop de volgende regering zo snel mogelijk moet voortbouwen.

Met de vergrijzing, de technologische verandering en de historische handicaps zijn de uitdagingen voor onze arbeidsmarkt enorm. Het blijft wachten op de Belgische Hartz-hervormer. Maar met de haast automatische weerstand vanuit sommige hoeken tegen elke poging om op de arbeidsmarkt iets te doen, wordt dat heel moeilijk.