Tegen zichzelf

In Tunesië kwamen de voorbije maand duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de plannen van de seculiere president Beji Caid Essebsi. De manifestaties werden georganiseerd door de ‘La coordination nationale de défense du Coran’ en er namen vele honderden vrouwen aan deel.

Paradoxaal genoeg betogen die vrouwen tegen maatregelen die hen net méér rechten willen geven, zoals de hervorming van het erfrecht. Vandaag krijgt een mannelijke erfgenaam nog dubbel zoveel als een vrouw.

Door de geschiedenis heen lijkt het wel of vrouwen vaak de grootste tegenstanders van zichzelf zijn. Zo kreeg de suffragettebeweging voor vrouwenstemrecht ook haar scherpste kritiek te verduren van andere vrouwen. Vaak gaat het om vrouwen die zichzelf naar een plek binnen de samenleving hadden geknokt.

Zoals de Amerikaanse schrijfster Sarah Josepha Hale en haar landgenote Catharine Beecher, die vonden dat hun seksegenoten beter af waren in hun rol als echtgenote en moeder en zich niet moesten inlaten met een ‘mannelijk iets’ als politiek. Interactie met de buitenwereld was weggelegd voor de kleine groep van uitzonderlijk begiftigde vrouwen. De uitzondering die de regels doorbreekt en dat vaak bekoopt in haar privéleven.

Nog zo’n ‘uitzonderlijke vrouw’ was Fatima El-Fihriya, ook een Tunesische. Meer dan duizend jaar geleden, in 859, stichtte zij de Al-Qarawiyyinmoskee en een madrassa in Fez. De school groeide uit tot de universiteit van Al-Qarawiyyin, de eerste ter wereld, en vandaag kan je er de oudste nog functionerende bibliotheek vinden. In de middeleeuwen was het een epicentrum waar beroemde namen als Ibn Khaldun, Maimonides en Leo Africanus kennis vergaarden en deelden. Allemaal mannen. Want de madrassa werd dan wel betaald met het fortuin van Fatima El-Fihriya, vrouwen waren er - op de founding mother na - tot halverwege de twintigste eeuw niet welkom. Toch niet om te studeren.

Binnen de lijntjes

Dat maakt het des te schrijnender dat Fatima El-Fihriya in de hele islamitische wereld wordt opgevoerd als een te volgen voorbeeld. En niet alleen zij. Er wordt gedweept met de geleerde vrouwen uit de begindagen van de islam zoals Aisha, een van de vrouwen van de profeet Mohammed. Oem Waraqa kende de hele Koran uit haar hoofd en ontving daarvoor lof van de profeet. Of al-Shifa bint Abdullah, een befaamde kruidenvrouw.

Al die vrouwen waren in hun tijd ongetwijfeld vrijgevochten en erudiete figuren. Vandaag zouden we hen voorvechters van het feminisme noemen. Ironisch is hoe islamisten de aanleg en kracht van vrouwen als opvoeders en onderwijzers erkennen. Streng islamitische landen zetten de jongste jaren dan ook sterker in op onderwijs voor meisjes. Maar dan wel netjes binnen de lijntjes die door mannen worden uitgetekend.

Vrouwen die hun verknechting en minderwaardige positie doorgeven aan de volgende generatie in de vorm van wijsheden en onder het mom van onderwijs voor en door vrouwen. Het is deze vorm van islamitisch feminisme die de Pakistaanse onderzoeker Afiya Zia in haar boek ‘Faith and Feminism in Pakistan’ bestempelt als een manier om de strijd voor vrouwenrechten subtiel te ondergraven.