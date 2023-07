The return of black zero

Met de terugkeer van de zwarte nul loopt Duitsland opnieuw het gevaar dat oppervlakkige begrotingsdiscipline ten koste gaat van investeringen.

Indiana Jones is terug. De vijfde film van die Hollywoodblockbuster is zo populair omdat het icoon Harrison Ford het verlangen van meerdere generaties naar de goede oude tijd aanspreekt. Net zoals sequels of zelfs remakes van oude films of revivaltours van grote rockbands. Het verlangen naar vroeger, toen alles nog beter was. Ook de Duitse minister van Financiën Christian Lindner lijkt getroffen te zijn door een aanval van nostalgie. Door hem maakt de befaamde zwarte nul een comeback.

De zwarte nul was hét symbool van Duitse economische kracht en stabiliteit na de grote financiële crisis en tijdens de eurocrisis. Begrotingsoverschotten als waarborg voor groei. De zwarte nul, die als schuldenrem werd vastgelegd in de Duitse grondwet, werd een voorbeeld voor heel Europa. Wilde het economisch slagen, dan moest Europa meer Duits worden. Dat begrotingsoverschotten in Duitsland het gevolg waren van aanhoudend lage en negatieve rentes en niet zozeer van bezuinigingen werd daarbij graag over het hoofd gezien.

Solide overheidsfinanciën zijn een belangrijke troefkaart bij de Duitse kiezers. Angela Merkel heeft er minstens drie verkiezingen mee gewonnen.

In de afgelopen jaren verdween de zwarte nul. Door de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis greep Duitsland naar grootschalige conjunctuurpakketten om de economie te redden. De nieuwe Duitse regering trad zelfs aan met de belofte meer te investeren, waardoor vele internationale experts het vermoeden kregen dat Duitsland eindelijk komaf ging maken met de zwarte nul. Een foute inschatting, zo blijkt, want deze week haalde Lindner en met hem de hele regering de zwarte nul terug.

Het federale begrotingstekort moet worden teruggebracht van meer dan 1 naar 0,35 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de officiële vereiste van de grondwettelijke schuldenrem. Lindner weet dat solide overheidsfinanciën een belangrijke troefkaart bij de Duitse kiezers zijn. Angela Merkel heeft er minstens drie verkiezingen mee gewonnen. Voor Lindner en zijn partij FDP is inzetten op stabiele overheidsfinanciën waarschijnlijk de laatste kans om de negatieve spiraal waarin de partij sinds de nationale verkiezingen zit te keren.

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën kan evenwel snel in problemen komen, door de gestegen rentes en enkele begrotingstrucs. Die heten in Duitsland 'Sondervermögen' (speciaal vermogen), maar zijn niets anders dan schulden die niet in de begroting staan. Lindners bezuinigingsplannen zijn dus voor een deel optisch bedrog en wensdenken. Bezuinigingen worden doorgeschoven tot na de volgende verkiezingen, net zoals eerder geplande uitgaven worden doorgeschoven naar off-budgetfondsen en rekening wordt gehouden met niet nader uitgelegde inkomstenmeevallers. Solide financiën zien er anders uit.

Duitsland loopt opnieuw het gevaar dat oppervlakkige begrotingsdiscipline ten koste gaat van investeringen.

De begroting zet niet het mes in de uitgaven. In Duitsland staan de overheidsuitgaven voor bijna 50 procent van het bbp. In tijden van hogere rentes en zwakkere groei is een op investeringen gerichte begroting alleen mogelijk met bezuinigingen op herverdeling, ambtenaren of subsidies.