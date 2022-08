Tien magere jaren

De oorlog in Oekraïne is voor Europa een grote morele stresstest.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelde onlangs dat we vijf tot tien moeilijke winters tegemoetgaan. Het vergt moed om in te zien dat de oorlog in Oekraïne er een van lange adem wordt en dat daar een zware prijs voor betaald zal worden. Door de ernst van de situatie had ik echter verwacht dat de premier dat veel formeler zou doen, bijvoorbeeld via een nationale toespraak, en na rijp beraad in een intrafederaal crisisoverleg, geflankeerd door alle ministers-presidenten die dit klein landje rijk is. Een boodschap die moet bewijzen dat de regeringen doordrongen zijn van de noodzakelijke sense of urgency en die vertrouwen moet kweken in onze capaciteit om ook dat probleem te overwinnen.

De Croo's boodschap bood echter geen enkel zicht op een breed gedragen en doordacht plan om het socio-economisch weefsel maximaal te beschermen en systemen te bedenken die de stijgende productiekosten door de ongeziene klim van de energiekosten deels compenseren.

De oorlog in Oekraïne wordt een economische uitputtingsslag. Het doel van Rusland, gesteund door China, Iran en Noord-Korea, is de lange wereldwijde dominantie van de Verenigde Staten en de door het Westen geleide internationale orde van na de Tweede Wereldoorlog uit te dagen. Wegens de inzet van het conflict kan men dan maar beter garanderen dat de maatregelen om de tegenpartij te doen afzien van zijn plannen ook effect hebben.

Er is geen snelle oplossing voor de bijzonder ernstige economische rimpeleffecten van de geopolitieke clash tussen Rusland en Europa.

Er is geen snelle oplossing voor de bijzonder ernstige economische rimpeleffecten van de geopolitieke clash tussen Rusland en Europa. Ondanks inspanningen om de bevoorradingsbronnen van de EU te diversifiëren - zo steeg de invoer van aardgas uit Noorwegen, Algerije, Azerbeidzjan en van vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten en Qatar sinds het begin van de oorlog met 35 miljard kubieke meter - is het onmogelijk om de 155 miljard kubieke meter aardgas die Rusland aan Europa leverde te vervangen door gas van elders.

Men moet zich ook grote vragen stellen bij de effectiviteit en de handhaving van de economische sancties tegen Rusland. Die zouden een veel groter effect hebben gehad als het Westen niet had gekozen voor een uitzondering van de Russische energiesector en als veel meer landen zich bij de sancties hadden aangesloten.

Bij gebrek aan een veel bredere frontvorming en aan een rigoureuzere toepassing van de economische sancties is de druk op Rusland nooit sterk genoeg gestegen om het gewenste effect te hebben. Bovendien heeft Rusland zijn handel kunnen voortzetten via verschillende zij- en achterdeuren die almaar belangrijker worden zolang het sanctieregime voortduurt.

Zo bleek onlangs dat de offshore-import van Russische stookolie voor de kust van Griekenland in april is gestegen naar recordniveaus omdat de sancties tegen Moskou handelaren ertoe aanzetten nieuwe manieren te vinden om Russische olie te exporteren via ship-to-shipladingen. De stookolie wordt offshore opgeslagen, aan boord van tankers gemengd en vervolgens via schip-tot-schipoverdracht voor wereldwijde export klaargemaakt. De handel in Russische ruwe olie en olieproducten blijft legaal bij gebrek aan een Europese consensus over een embargo.

Elke Europese lidstaat heeft een pijngrens en dat weet Vladimir Poetin maar al te goed.

De angst voor de gevolgen van de exploderende energieprijzen en voor de manke gaslevering aan Europa heeft een effect op Europese lidstaten die economisch disproportioneel getroffen en daarom pleiten voor een moratorium op nieuwe sancties of zelfs voor een verlichting van de huidige sancties. Andere lidstaten pleiten dan weer voor een verstrenging van de sancties om de schendingen van het humanitair recht door Rusland in Oekraïne te bestraffen. Morele principes kosten geld.