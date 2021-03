Tijdelijke inflatieopstoot op komst

De hogere olieprijs duwt de inflatie hoger. Die opstoot zal in België vermoedelijk maar tijdelijk zijn.

De voorbije weken doken almaar meer berichten op over de stijgende inflatie. In de inflatiecijfers valt daar voorlopig weinig van te merken. De voorbije twaalf maanden bedroeg de inflatie in België gemiddeld 0,6 procent. In februari was dat 0,5 procent. Toch zit er een stevige inflatieopstoot aan te komen.

Bij het begin van de coronacrisis stortte de olieprijs in naar gemiddeld 18 dollar per vat in april. Sindsdien is de olieprijs teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis (68 dollar per vat). Als de olieprijs de komende weken op dat niveau blijft hangen, betekent dat voor april een prijsstijging met bijna 300 procent tegenover een jaar eerder. Dat zal onvermijdelijk de inflatiecijfers de komende maanden hoger duwen. Later dit jaar klimt de inflatie meer dan waarschijnlijk weer boven 2 procent.

Belangrijk is dat dat een tijdelijk effect is (tenzij de olieprijs even spectaculair blijft doorstijgen, wat uitgesloten is). Dat zal wel een impact hebben op onze loonkosten. De loonstijging van 3,2 procent die vandaag op tafel ligt voor 2021-2022 gaat uit van een verwachte indexering van 2,8 procent. Het ziet er nu al naar uit dat die indexering hoger zal uitvallen.

De belangrijke vraag is of we weer op weg zijn naar een structureel hogere inflatie. Verschillende factoren kunnen daartoe leiden: de massale stimulus om uit de coronacrisis te geraken, de expliciete plannen van de centraal bankiers om te mikken op een hogere inflatie, de te verwachten economische boom zodra het virus onder controle is, de vergrijzing en de impact daarvan op het arbeidspotentieel en het mogelijke terugdraaien van de globalisering.

Veel van die factoren spelen al langer zonder een zichtbare impact op de inflatie. En Japan, dat ondanks veel van die factoren al meer dan 20 jaar met een lage inflatie kampt, zou de verwachtingen voor een structureel oplopende inflatie moeten temperen. Het mogelijke terugdraaien van de globalisering kan een gamechanger zijn, maar het valt af te wachten hoe ver die beweging kan gaan.

Ook voor België blijft het waarschijnlijkste scenario dat we na een tijdelijke opstoot van de inflatie op korte termijn toch eerder blijven hangen in een langetermijnverhaal van lage inflatie.