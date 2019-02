Tijdperk van afgunst

De PVDA, Partij Van De Afgunst, maakt zich op voor de verkiezingen in mei. Door te stellen dat mensen nog armer zijn dan ze zelf beseffen, is ze van plan links op links voorbij te steken. Als ik voorzitter Peter Mertens hoor, acht ik me in de tijd van priester Daens. Als ‘patron’ zijn mijn woorden wellicht verdacht, maar ik ga hem toch tegenspreken.

Gaat het almaar slechter? Worden we steeds armer? Nee, integendeel. We baden in luxe, maar we beseffen het niet. De gemiddelde aristocraat uit de 19de eeuw zou een arm gegeven hebben om te kunnen leven in het comfort van een hedendaagse arbeider. Centrale verwarming, tandartsen die je verdoven voor ze je tanden trekken, gevarieerde voeding voor zachte prijzen... Wat zou die victoriaanse bourgeois denken van Netflix en Spotify? Levenslang entertainment voor enkele euro’s per maand. YouTube en Wikipedia? De bibliotheek van Alexandrië, gratis voor elkeen.

De gele hesjes, gretig gerecupereerd door de PVDA, zijn mensen die zich laten opereren door robots met lasers en die op hun vluchten van een wifisignaal genieten. Ze werken zo’n 35 uur per week, ongeveer de helft van wat ze een eeuw geleden gewerkt zouden hebben.

Nog nooit was de welvaart zo hoog en toch gaan we protesteren om meer te krijgen. Let wel, echte armoede bestaat en is een schande. Maar daar gaat het niet over. In de aanloop naar de verkiezingen hoor ik politici, de PVDA op kop, zeggen dat ze de gele hesjes begrijpen. Dat is niet zo.

Technologie heeft enkele psychologische kwetsbaarheden van de mens blootgelegd en misbruikt.

Het leed van de verongelijkte massa is niet het leed van ontbering, het is de smart van afgunst. Facebook, Twitter en Instagram hebben ons verslingerd aan de feeds waar onze vrienden, collega’s en idolen hun status etaleren. Foto’s van voeten op een tropisch strand, dure wijnflessen, tekeningen van getalenteerde kleuters: terwijl we collectief trachten uniek en bijzonder over te komen, maken we elkaar stikjaloers.

Vroeger heette dat het ‘Jones effect’, naar ‘Keeping up with the Joneses’. Die cartoonreeks ging over het gezin McGinis, dat in de ban is van de familie die naast hen woont. De succesvolle Joneses lijken het helemaal voor elkaar te hebben, wat de McGinises ertoe drijft nieuwe trends achterna te hollen en dure spullen te kopen. Honderd jaar later leven de spreekwoordelijke Joneses in onze social feed. Ze zijn overal. Hoe rijk en succesvol we ook worden, nooit zullen we immuun zijn voor de afgunst die de sociale media opwekken.

Ziedaar, de gloeiende kern van het fluogele vuur. Technologie heeft ons tot hier gebracht, in een wereld van weelde en welvaart. Maar technologie, in de gedaante van sociale media, heeft ook enkele psychologische kwetsbaarheden van de mens blootgelegd en misbruikt.

Ja, er zijn nog te veel mensen in onze samenleving die tekortkomen. En ja, we moeten ons blijven inzetten om de geneugten van onze welvaart toegankelijk te maken voor iedereen. Maar als we de verkiezingscampagnes gaan instruikelen door de gele hesjes naar de mond te praten, maken we niemand gelukkiger. Het brede ongenoegen dat ons ook Donald Trump en de brexit opleverde, lossen we niet op door dieselprijzen te verlagen.