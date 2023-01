TikTok, het Chinese paard van Troje

managing director van A Seat At The Table

Wordt met de opmars van TikTok, de snelst groeiende app in de geschiedenis, een Chinees paard van Troje in het Westen binnengehaald?

Wie stopt TikTok? De opmars van het populaire socialemediaplatform van de Chinese techgigant Bytedance is big tech in Silicon Valley en beleidsmakers in Brussel, Parijs en Washington een doorn in het oog.

De toegenomen nervositeit in het Élysée in Parijs (de Franse president Emmanuel Macron liet zich al meermaals kritisch uit over het platform), in het Berlaymont in Brussel (de Europese Commissie heeft twee onderzoeken lopen tegen het platform wegens mogelijke privacyschendingen) en in het Witte Huis (de Amerikaanse ex-president Donald Trump en zijn opvolger Joe Biden namen de app meermaals in het vizier) hoeft niet te verbazen.

Eerst en vooral is er de explosieve groei. TikTok is de snelst groeiende app in de geschiedenis. In amper vijf jaar wist het platform meer dan 1 miljard gebruikers achter zich te scharen, onder wie 250 miljoen in Europa en 3 miljoen in ons land. De app is vooral populair bij tieners en twintigers.

Op het Belgische ecosysteem van TikTok is er een ruim aanbod van bedenkelijke kanalen die desinformatie en (vrouwen)haat verspreiden en criminaliteit en extremisme verheerlijken.

Het tempo waarin TikTok nieuwe gebruikers aantrekt en de tijd die zij gemiddeld op de app doorbrengen, blaast de concurrenten van hun sokken. Het ingenieuze algoritme van moederbedrijf Bytedance - een van de meest toonaangevende ontwikkelaars van artificiële intelligentie en machine learning in China - staat garant voor een van de verslavendste belevenissen in de wereld van sociale media en smartphoneapps. Bytedance buit als geen ander infinite scrolling uit, dat we ook terugvinden bij Twitter, Facebook en Instagram, om de gebruikers gekluisterd te houden aan het platform.

Niet de verslavende effecten van het TikTok-algoritme dat van de jongste gebruikers dopaminejunkies maakt, baart de beleidsmakers in het Westen zorgen. Wel de invasieve datacollectie door de app en de innige relaties van Bytedance met het Chinese communistische regime. TikTok verzamelt onder andere identiteitsgegevens, internetzoekgeschiedenis, locatie en verplaatsingen, telefooncontacten, biometrische data (gezicht en stem) en de toetsaanslagen van zijn gebruikers op hun smartphone.

Controle

Westerse inlichtingen- en defensiekringen vrezen dat we met de opmars van TikTok het paard van Troje hebben binnengehaald. De onduidelijke en invasieve datacollectiepraktijken van Bytedance en de verregaande inmenging in en controle van de Chinese overheid op lokale techbedrijven creëren een waaier van ernstige veiligheidsrisico’s - spionage, sabotage, repressie en afpersing van burgers, journalisten, politici, bedrijven en instellingen - in het nadeel van het Westen.

Naast de doorgedreven inzameling van gebruikersgegevens speelt ook de gebrekkige moderatie van de content op het platform een grote rol in de kritiek. Op Douyin, de Chinese variant van TikTok, biedt - lees: verplicht door de Chinese overheid - Bytedance een kindvriendelijke versie die haar jonge gebruikers vooral educatieve video’s voorschotelt en een dagelijkse limiet stelt van 40 minuten. In België bestaan dergelijke beperkingen niet.

Er vallen belangrijke vragen te stellen bij de wetteloosheid op het platform, de kwetsbaarheid van zijn jonge gebruikers en het verzamelen van data door Bytedance.

Op het Belgische ecosysteem van TikTok kom je veel boeiende, entertainende en informatieve content tegen die weinig of niet verschilt van wat we op andere sociale media tegenkomen. Tegelijkertijd is er ook een ruim aanbod van bedenkelijke kanalen die desinformatie en (vrouwen)haat verspreiden en criminaliteit en extremisme verheerlijken. Dat is problematisch, als je weet dat TikTok het beste scoort in de leeftijdscategorie 11-19 jaar.

We vinden vaak privéaccounts die de drugshandel in Antwerpen verheerlijken en promoten, zinloos geweld en vandalisme in beeld brengen en live feeds vanuit Belgische gevangenissen streamen, waaronder een account die de wandelingen van Marc Dutroux in de gevangenis van Nijvel volgt. Criminelen geven tips over hoe je het best een inbraak of een overval pleegt. Anonieme dealers zwaaien met hun inkomsten uit de drugshandel. En jongeren spelen dagelijks kat en muis met de politie en richten vernielingen aan in de stationsbuurt van Brussel-Noord.