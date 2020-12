Brengt deze dag het jaar van oud naar nieuw, of van oud naar oud?

Wat. Een. Jaar. En we zijn er nog niet van af. Bijlange niet. ‘Deze pandemie is heel erg geweest en heeft elke uithoek van onze planeet getroffen. Maar het is niet noodzakelijk The Big One. Dit is een wake-upcall’, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ligt in de lijn van de waarschuwing van topviroloog Peter Piot, in een podcastreeks in deze krant: ‘Dit is the big one. En ik vrees dat er nog komen.’

De grootste, in een rij van vele grote, als zijn het titanen van virussen die ons leven confronteren met de kleinheid ervan. De nietigheid ook, in verhouding tot iets onzichtbaar en microscopisch klein. Haast niet te vatten dwingen al die minuscule reuzen ons tot een zekere deemoed. En onder ons gezegd, wat houd ik van kleinigheden. Niet in uiterst besmettelijke virusgedaanten, maar in het leven tout court.

De hoekigheid van de digitale Muppet Shows die we met enige ernst vergaderingen durven te noemen heeft hoegenaamd niets aaibaars.

Concreet? Een warme, huiselijke plek, spelen met de kinderen. Genieten van wijn en koeken en boeken - soms alle drie tegelijk -, een serie in olympisch sneltempo uitkijken met een opgedreven laptop op schoot, om de dag erna met een kwartet vriendinnen in de tuin stevig te sporten en te stretchen op Sam De Nefs cover van Will Tura: 'Ik mis je zo'.

Ik mis veel. Sommige gezichten die ik op het scherm zie, en de ongedwongen serendipiteit van hoe gesprekken in real life op gang komen. Een blik, een stilte, als witruimte tussen versregels. Dat wat niet gezegd wordt, kan met generlei woorden in video gezegd worden. De hoekige digitale Muppet Shows die we met enige ernst vergaderingen durven te noemen hebben hoegenaamd niets aaibaars.

Knuffelig

Vertedering zit vaak in een knuffelig klein gebaar, dat sinds maart 2020 uit den boze is. Of waar met terughoudendheid al dan niet een stap gezet wordt. Waar je kan binnenkomen als kind, kennis en collega. Jawel, binnenkomen als in een thuis hebben, onder verschillende daken bij vrienden en familie. Wanneer zullen we elkaar weer ontmoeten? Wat een gemis van zoveel gewoons. Echt niets groots.

Al dat kleins wil ik diep koesteren. Net op deze dag, die het jaar van oud naar nieuw brengt, of is het van oud naar oud? Collectieve prikjes in de schouder zullen vooralsnog geen soelaas brengen. Want corona blijkt niet per se het opperhoofd der pandemieën te zijn. Postcoronatijden dragen nu al de belofte in zich om roerig te worden.

Een titanenstrijd vergt een globale en grondige aanpak die verder gaat dan voor de zoveelste keer een pauzeknop indrukken, onder de vorm van lockdowns en quarantaines. Er is volharding nodig van ieder van ons.

Verwilderd door bevrijding zullen we de draad weer oppikken, ondanks waarschuwingen. ‘Als we van deze pandemie één ding moeten leren, is het dat we onze zaken op orde moeten krijgen, want we leven op een kwetsbare planeet en in een almaar complexere samenleving’, aldus Mike Ryan, de hoofdarts van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er zijn veel redenen om zaken op orde te brengen, niet het minst de klimaatverandering. Maar de urgentste is nu de gezondheidscrisis. Volgens het Wereld Economisch Forum biedt de pandemie een kans om de economie en de mondiale betrekkingen te transformeren. Het voorstel, dat de naam The Great Reset draagt, is overigens al het onderwerp van complottheorieën.

Een titanenstrijd vergt een globale en grondige aanpak die verder gaat dan voor de zoveelste keer een pauzeknop indrukken, onder de vorm van lockdowns en quarantaines. Er is volharding nodig van ieder van ons. Met veerkracht, levenslust en mildheid. Dat zit niet noodzakelijk in volmaakte stormen van jachtige dagen of verre reizen en grote feesten.

Kleinigheid begint bij lef. Durven te vragen: hoe gaat het? Durven te zeggen: ik zie je graag. Durven te leven, zo gewoon.

Een gemis durven te voelen. En huilen. Zo klein, maar niet klein te krijgen, stappen we moedig voorwaarts tegen The Big One. Gelukkig Nieuwjaar.

Hind Fraihi