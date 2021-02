Toenemend aantal zieken ondermijnt onze welvaartsstaat

Het blijft een van de kernproblemen van onze arbeidsmarkt, en bij uitbreiding van onze hele welvaartsstaat: er werken gewoon te weinig mensen.

In 2019 was een op de vier van de 20- tot 64-jarigen in ons land niet actief op de arbeidsmarkt. Dat is na Italië en Griekenland het hoogste aantal in Europa. Dat zijn 1,7 miljoen mensen op actieve leeftijd die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Voor de belangrijkste en snelst groeiende groep daarvan gaat het om inactiviteit door ziekte of invaliditeit. 6,4 procent van de 20- tot 64-jarigen, of 430.000 mensen, zat in 2019 in die situatie, opnieuw een cijfer bij de Europese top. Hun aantal is verdubbeld sinds 2005.

En corona zal die cijfers nog hoger duwen. Ook na eerdere crisissen bleek onze neiging om mensen buiten de arbeidsmarkt te parkeren. Als we straks veel meer mensen aan het werk willen om de coronaschade weg te werken, en vooral om de toekomst van onze welvaartsstaat veilig te stellen, moet dat een belangrijke beleidsprioriteit zijn.

De oorzaak van de snelle stijging is niet meteen duidelijk. Voor allerlei indicatoren van moeilijke werkomstandigheden scoort België vrij goed. België hoort tot de Europese landen waar nacht- en avondwerk, ploegenarbeid en weekendwerk het minst voorkomen. Voor jobs met lange uren zitten we op het Europese gemiddelde. Bovendien is er voor die indicatoren geen verslechtering te merken die samenvalt met de toename van het aantal zieken/invaliden.

Die toename deed zich vooral voor bij de ouderen. Het aantal 50-plussers dat inactief is door ziekte of invaliditeit klom van 117.000 in 2005 naar bijna 250.000 in 2019. Die toename loopt parallel met de verstrenging van allerlei vervroegde uittredingsmogelijkheden. Dat suggereert dat er allicht sprake is van een zekere verschuiving tussen statuten.

Minder dan 2 procent van de uitgaven voor gezondheidszorg gaat naar preventie. Dat is een van laagste cijfers in Europa.

Als we de komende jaren echt werk willen maken van de werkzaamheidsdoelstelling van 80 procent, dan zullen er ook inspanningen nodig zijn op dit vlak. Onder meer door veel meer in te zetten op preventie. Minder dan 2 procent van de uitgaven voor gezondheidszorg gaat naar preventie, een van de laagste cijfers in Europa. Daarnaast hoeft ziekte/invaliditeit geen zaak van alles of niets te zijn op de arbeidsmarkt, wat nu al te vaak het geval is.

Er kan beter worden gefocust op wat wel mogelijk is, door veel meer mogelijkheden te creëren om werk en een uitkering te combineren. Dat vereist ook meer, snellere en actievere begeleiding. Zonder aandacht voor de groeiende groep inactieven kunnen we de werkzaamheidsdoelstellingen vergeten.

Bart Van Craeynest