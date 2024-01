Toenemende ongelijkheid is het probleem niet

Is een spectaculair toenemende ongelijkheid de oorzaak van allerlei problemen in onze samenleving? In de cijfers valt daar weinig van te merken. Integendeel, schrijft Bart Van Craeynest.

In bepaalde hoeken wordt al langer een doembeeld opgehangen van een spectaculair toenemende ongelijkheid die de oorzaak zou zijn van allerlei problemen in onze samenleving. ‘Alles wat we nu meemaken, is het gevolg van een sterk toegenomen socio-economische ongelijkheid’, stelde de psycholoog Paul Verhaeghe onlangs zelfs. Ook sommige politieke partijen lijken mee te stappen in dat verhaal. Alleen valt in de cijfers weinig te merken van die sterk toenemende ongelijkheid, integendeel.

Qua inkomen behoort België al langer bij de top vijf van industrielanden met de laagste ongelijkheid. Bovendien is die inkomensongelijkheid al jarenlang stabiel tot licht afnemend.

Ook op het vlak van vermogens gaan de doemverhalen niet op. Volgens nieuwe cijfers van de Europese Centrale Bank is die vermogensongelijkheid op het eerste gezicht groot: de 10 procent rijksten bezitten 55 procent van het totale vermogen. Dat is evenwel lager dan gemiddeld in Europa. En de jongste tien jaar is de vermogensongelijkheid duidelijk afgenomen.

In plaats van naar ongelijkheid gaat de focus beter naar armoede.

De doemverhalen over de sterk toenemende ongelijkheid worden doorgaans gebruikt om pleidooien voor hogere belastingen op kapitaal en voor meer herverdeling te ‘onderbouwen’. Maar ook op dat vlak heeft België al langer een kant gekozen. Volgens ramingen van de Europese Commissie heeft België al de tweede zwaarste effectieve belastingdruk op kapitaal in Europa. Qua erfbelasting, voor sommigen het instrument bij uitstek om de vermogensongelijkheid te verlagen, heeft België, samen met Frankrijk, al de hoogste inkomsten in Europa.

Pure vermogensbelastingen zijn in heel wat Europese landen al geprobeerd, maar werden in de meeste landen al lang weer afgeschaft. Volgens een recente analyse van het Planbureau haalden de landen die zo’n vermogensbelasting probeerden daar gemiddeld 0,18 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan ontvangsten. Op Belgisch niveau zou dat overeenkomen met 1 miljard euro. Ter vergelijking: de PVDA pleit voor een miljonairstaks die minstens 8 miljard moet opbrengen.

Er is weinig discussie over dat een te grote ongelijkheid schadelijk is voor een economie. Maar ook een te ver doorgedreven gelijkheid is een probleem. Waar het optimale niveau aan ongelijkheid ligt, is niet duidelijk. België zit in elk geval aan de kant van de landen met minder ongelijkheid.