Toenemende uitgaven voor dalende kwaliteit in het onderwijs

Het tekort aan gekwalificeerde mensen is een van de belangrijkste hindernissen voor onze welvaartsgroei de komende jaren. Het onderwijs moet een cruciaal deel van het antwoord bieden. Maar volgens meerdere indicaties verliest het Vlaamse onderwijs al jaren aan kwaliteit. De testresultaten voor wiskunde, wetenschappen en lezen van 15-jarigen gaan er sinds 2003 op achteruit. Vooral het aantal slecht scorende leerlingen nam in die periode fors toe. De coronacrisis heeft die trend meer dan waarschijnlijk versterkt. Daardoor wordt de toekomst van al te veel jongeren gehypothekeerd, met nefaste gevolgen voor onze economie.

Zoals vaak als iets misloopt met de taken van de overheid wordt ook in het onderwijs vlot verwezen naar de impact van al dan niet vermeende besparingen. De totale Belgische overheidsuitgaven voor onderwijs zijn echter toegenomen. In de periode 1995-2008 schommelden die uitgaven rond 5,7 procent van het bruto binnenlands product, terwijl ze de jongste jaren stabiliseerden op 6,2 procent van het bbp. Van besparingen op het totale overheidsbudget voor onderwijs is dus geen sprake. Na Zweden en Denemarken heeft Belgiƫ de hoogste overheidsuitgaven voor onderwijs in Europa.

Meer geld voor onderwijs is niet de oplossing. Het gaat erom de beschikbare middelen beter in te zetten. De combinatie van stijgende uitgaven en afnemende kwaliteit is verontrustend. Meer dan ooit moet het beleid inzetten op het opkrikken ervan: door de nadruk te leggen op excelleren, via gestandaardiseerde testen met snelle bijsturing waar nodig, verdere stappen te zetten in digitalisering, professionelere schoolbesturen, minder versnippering in het studieaanbod en een doeltreffend en motiverend personeelsbeleid met minder planlast en meer autonomie.