De drugsmaffia en de gauchistische activisten willen de macht van de overheid ondermijnen en zonder schroom jongeren manipuleren. Een toxische alliantie van de twee kan Brussel missen als kiespijn.

Het is vrij zinloos het leger in te zetten tegen de uiterst gesofisticeerde drugshandelaars in de Antwerpse haven. Militaire repressie tegen een onzichtbare vijand lijkt niet de beste optie. In Brussel liggen de zaken heel anders. Daar wordt coke open en bloot verkocht en iedereen weet al jaren waar dat gebeurt. En sinds grotere bendes zijn opgerold, verloopt de commercie kleinschaliger. Maar daarom niet minder gewelddadig.

De Brusselse politieke coryfeeën verwijzen al te graag naar Antwerpen, waar het volgens hen zoveel erger is.

Dat bleek vorige week, toen in Sint-Gillis een politiepatrouille een dealer wou arresteren die grote hoeveelheden drugs bij zich had. Een handlanger kon dat verhinderen door jongeren te hulp te roepen die de agenten te lijf gingen, waardoor de handelaar kon ontsnappen. Het geweld van de toegesnelde omstaanders was zo hevig dat drie politiemensen weken werkonbekwaam zijn. Een woordvoerder zei dat buurtbewoners zich almaar vaker tegen de politie en de hulpdiensten keren.

Het plein bij de Hallepoort waar dat gebeurde, ligt op een paar tientallen meters van de straat waar op oudejaarsavond pompiers met vuurwerk werden bestookt toen ze probeerden een man te reanimeren die van een balkon was gevallen. En iedereen herinnert zich nog de hevige rellen na de voetbalwedstrijden van Marokko. Ook die gebeurden op zo'n 500 meter daarvandaan. Opvallend is ook dat bij alle incidenten veel minderjarigen betrokken waren.

Gemakkelijk geld

Politie en brandweer weten dat ze een risico lopen als ze in die wijken hun werk proberen te doen. Bij een groot deel van de jongeren is elk respect voor de ordediensten verdwenen. Ze worden gelokt door het makkelijke geld dat met jobs voor dealers kan worden verdiend. Agenten zijn het ook beu dat arrestanten een dag later vrij in hun wijk paraderen.

De man die de jongeren had aangezet tot een gevecht met de politie werd opgepakt. Maar hij moest niet in de cel, in afwachting van een uitspraak blijft hij op vrije voeten. Net zoals een man die in een parking systematisch inbrak in auto's en door de politie op heterdaad betrapt werd met een hamer. Hij is illegaal in België en heeft geen vaste verblijfplaats. Toch verwacht de rechter die hem liet gaan dat hij zich over een maand braaf zal melden. Het is niet bekend of hij zijn hamer kon recupereren.

Als de Brusselse overheden nu niet inzien dat er de afgelopen weken grenzen van het aanvaardbare zijn overschreden, flirten ze met schuldig verzuim.

De Brusselse politieke coryfeeën zijn niet onder de indruk van de toenemende wetteloosheid. Zij zijn meesters in het relativeren van onaanvaardbare situaties en verwijzen al te graag naar Antwerpen, waar het volgens hen veel erger is. Maar dat daar een dodelijk slachtoffer is gevallen, mag geen reden zijn om de hoofdstedelijke mistoestanden te vergoelijken. Een deel van de linkerzijde toetert nog altijd dat discriminatie en sociale achterstelling de oorzaak zijn van het wangedrag. Daar komt ook een grote portie electoraal opportunisme bij. Lokale politici zijn er in de Brusselse gemeenten als de dood voor hun kiezers voor het hoofd te stoten.

Radicale bewegingen maken gebruik van de chaos om hun opruiende boodschappen te verspreiden, met sloganeske oproepen tegen politie en staat, die als graffiti de muren sieren. Ik zag stickers van 'intersectionele feministen' waarop een politiewagen te zien was die wordt stukgeslagen door een gemaskerde militant. Op die manier ontstaat een toxische alliantie tussen de drugsmaffia en de gauchistische activisten, die beide de macht van de overheid willen ondermijnen en zonder schroom jongeren manipuleren.