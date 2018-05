Twee harten in één borst

Voetbal verdeelt en verenigt. Terwijl Duitsland zich deze week opmaakt voor een zomer van nieuwe hoop op een vijfde ster op het nationale voetbaltricot, kwamen leden van Die Mannschaft splijtend en niet verenigend in het nieuws. Bondscoach Jogi Löw presenteerde zijn selectie voor het WK in Rusland. De held uit de WK-finale in Rio, Mario Götze, is niet meer welkom in het team terwijl de andere held, doelman Manuel Neuer, wel in de selectie staat hoewel hij sinds september vorig jaar geen enkele wedstrijd meer heeft gespeeld. Dit alleen al bood voldoende stof voor leuke verhalen, maar alle aandacht ging naar twee Duitse voetballers met familieachtergrond in Turkije.

Mesut Özil en Ilkay Gündogan gingen afgelopen week monter op de foto met de Turkse president Erdogan tijdens diens bezoek aan Londen. ‘Met respect voor mijn President’, stond er op het spelershirt met nummer 8 dat Gündogan aan de Turkse president overhandigde. Er volgde een storm in de media en de politiek. Lieten de voetballers zich gebruiken voor de politieke campagne van Erdogan?

Cem Özdemir, de voormalige partijleider van de Groenen, reageerde onmiddellijk door te zeggen dat de President van een speler van de Duitse nationale ploeg Frank-Walter Steinmeier heet en zijn parlement de Duitse Bondsdag is. Angela Merkel vond dat de foto een situatie liet zien die misverstanden oproept. Reden om de spelers uit het elftal te gooien? Jogi Löw stelde vast dat het optreden van zijn voetballers geen slim idee was, maar kon zich wel voorstellen dat er twee harten klopten in de borst van voetballers met een migrantenachtergrond.

De discussie en opwinding laat zien hoe de sfeer in Duitsland verandert. Vier jaar geleden werden de Özils, Boatengs en Khediras nog gevierd als lichtend voorbeeld van gelukte integratie in Duitsland. Het probleem is niet de integratie, maar het misbruiken van voetballers (en andere tv-sterren) als voorbeeld in de maatschappij. Spelers van Die Mannschaft werden de afgelopen jaren betrapt op autorijden zonder ooit een rijbewijs te hebben gehaald of op het plassen tegen de muur in de lobby van een hotel. Daarmee zijn ze misschien een afspiegeling van, maar zeker geen voorbeeld voor de maatschappij. Het zijn voetballers, die vooral één ding goed kunnen en graag doen: voetballen. Vraagstukken zoals integratie, normen en waarden of wat de Duitse identiteit is, moeten politici en een maatschappelijk debat oplossen.

Volgens socioloog Hartmut Esser zijn vier factoren beslissend voor succesvolle integratie: het spreken van de taal, een sociaal netwerk, emotionele identificatie met de omgeving en mede-inwoners, en werk. Duits spreken Özil en Gündogan sinds hun geboorte, werk en eigen inkomsten hebben ze duidelijk ook, hun netwerk bestaat vooral uit andere voetballers en het mediacircus dat daar omheen hangt. Aan identificatie ontbreekt het kennelijk nog.