Twintigste verjaardag in mineur voor de euro

Dat de euro zijn twintigste verjaardag gehaald heeft, betekent echter nog niet dat de eenheidsmunt een onverdeeld succes was. Ze moest voor politieke integratie en economische welvaart zorgen, maar dat is op z’n zachtst gezegd niet echt gelukt. Over die twintig jaar bedroeg de gemiddelde welvaartsgroei per hoofd in de oorspronkelijke eurolanden 1 procent per jaar. België zit op dat gemiddelde. Ter vergelijking: dat is dezelfde groei als in Japan, een economie waarvoor al eens enigszins overdreven de term ‘verloren decennia’ wordt bovengehaald. Andere industrielanden zoals Zweden (1,5%), Australië (1,4%) en de VS (1,2%) deden beter.