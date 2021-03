Uit de comfortzone

Wie enkel strijdt tegen ‘witte’ dominantie en de ‘witte man’ is onterecht selectief. De zondag overleden Egyptische feministe Nawal El Sadaawi kwam wars van cultuur en religie op tegen dehumanisering.

Ultieme tips om uit je comfortzone te stappen? Zelfhulpboeken en websites over (loopbaan)coaching staan er vol van. Buiten de eigen, uitgesleten paden zou je dichter bij jezelf en het doel van jouw leven komen. De winst? Zelfontwikkeling. Richt je vooral op jezelf en je wint, want werken aan een 'wij' houdt een risico in: een energieverlies.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Sommigen halen net energie uit een verlies. Het verlies van hun eigen veiligheid en geborgenheid, het verlies van intimi en waardigheid. Ze doen een bijna aan vroomheid grenzende opoffering voor een grote maatschappelijke winst. Wat die laatste kan zijn? Het bespreekbaar maken van onmenselijke praktijken die inherent zijn aan religie, de diepgewortelde ongelijkheid in patriarchale structuren, de wanverhoudingen in het opvoeden van jongens en meisjes, de dominante maagdencultus, het schipperen tussen wat je wil en wat een surveillerende gemeenschap van je verwacht.

Dat bespreekbaar maken is een immense winst die je in sommige contreien alleen boekt als je in een gevarenzone stapt. Op gevaar van eigen leven. Daar kon je Nawal El Sadaawi vinden. De Egyptische feministe is niet meer, maar ze zal altijd blijven. Zo onvermurwbaar is ze.

Nooit dacht Nawal El Sadaawi: oei, de beeldvorming van moslims is al niet positief, laat ons dus niet nog meer olie op het vuur gooien door in die beeldvorming te wroeten.

El Sadaawi’s doel was ondubbelzinnig: opkomen tegen dehumanisering en voor rechten, wars van cultuur en religie. Dehumanisering bedekt met eender welke mantel - ook die van de islam - blijft dehumanisering. Die strijd werd nooit vertroebeld door taboes of enige vrees voor reputatieschade. De strijd tegen dehumanisering duldt geen vertwijfeling, wist El Sadaawi. Nooit dacht ze iets zoals: oei, de beeldvorming van moslims is al niet positief, laat ons dus niet nog meer olie op het vuur gooien door in die beeldvorming te wroeten. Ze had lak aan beeldvorming, en streed des te harder voor rechten en vrijheden. Ook achter tralies.

Arabische revolutie

Bij haar overlijden loste een andere Egyptische feministe, Mona Eltahawy, een schot voor de boeg. ‘Nawal El Sadaawi is de Nawal El Sadaawi van de wereld. Ze is niet de Simone De Beauvoir van de Arabische wereld. Wij zijn geen lokale versies van mensen elders.’ Westerlingen hebben er inderdaad een handje van weg om historische analogieën te zoeken binnen eigen referentiekaders. Alsof er geen ander referentieveld is. Neem de benaming ‘Arabische Lente’, geïnspireerd op de Praagse Lente van 1968. Arabieren spraken van meet af aan van een revolutie, een opstand. Niet van een seizoen. Ook dat is uit de comfortzone stappen: anderen in hun eigenheid laten, en andere referentiekaders zoeken in plaats van altijd naarstig parallellen te trekken met de eigen navel.

Een selectieve strijd kan misschien goed zijn voor de zelfontwikkeling, maar een samenleving wint er nauwelijks bij.

Dat Nawal van de wereld is, maakte haar vooral bij het bekendmaken van haar overlijden ook de Nawal van iedereen. Ook van diegenen die haar tegenpool zijn. Die selectief strijd voeren. Hun pijlen alleen richten op ‘witte’ dominantie en de ‘witte man’. Over de ongelijke structuren in de islam zwijgen ze, over systematische wanpraktijken in de eigen cultuur zwijgen ze, over de ‘moslimman’ zwijgen ze. Die selectiviteit verdient nauwelijks de naam activisme. Het is een comfortabele strijd die zich uitrolt als een met een progressief snuifje gearomatiseerde yogamat. Een schijnstrijd gehuld in gemak.

Iedere gefundeerde kritiek op de islam wordt verticaal geklasseerd onder de noemer ‘steun aan extreemrechts’. Zo mocht de Nederlandse schrijfster Lale Gül de klappen ontvangen, boven op doodsbedreigingen, omdat ze in haar debuutroman kritiek geeft op de islam.

Maar wat is rechts? Tegen homorechten zijn, tegen abortus, tegen gelijke erfrechten voor man en vrouw, tegen geloofsafval, pro maagdencultus. Die opsomming is een handjevol conservatief rechts, islamitisch rechts. Iets van alle religies en culturen. ‘Wit’ heeft daar geen patent op. Een selectieve strijd kan misschien goed zijn voor de zelfontwikkeling, maar een samenleving wint er nauwelijks bij.

Hind Fraihi