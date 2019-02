Uitgewoond

In Molenbeek zal men zich weer gestigmatiseerd voelen, maar we moeten het helaas nog eens over die gemeente hebben. Nu eens niet over moeilijke jongeren of geradicaliseerde moslims, maar over hoe het er jaren is toegegaan bij de huisvestingsmaatschappij Le Logement Molenbeekois.

Dat is de op twee na grootste van de 16 huisvestingsmaatschappijen die het Brussels Gewest rijk is, met een patrimonium van 3.340 sociale woningen.

Het is niet meer verantwoord er in Brussel 16 huisvestingsmaatschappijen op na te houden.

En laat het ook voor één keer niet gaan over de PS. Want bij het wanbeheer van Le Logement Molenbeekois zijn alle partijen betrokken. Alle zetelen ze als lid of observator in de raad van bestuur. Als ze niet op de hoogte waren, hebben ze dat alleen aan zichzelf te danken.

De klachten, die via klokkenluiders al een tijdje bekend waren, zijn op het bureau van de gewestelijke minister Céline Fremault (cdH) beland. Die vroeg meteen een audit aan Ernst&Young. De auditeurs spaarden de grote woorden niet. Bij het beheer van de maatschappij stelden ze ‘extreem ernstige tekortkomingen’ vast Voor de helft van de facturen zouden geen bestelbons opgemaakt zijn. Een leverancier mocht voor meer dan een half miljoen euro aanrekenen zonder aanbesteding.

Dat was niet alles: er zouden achterstallige huurinkomsten zijn van meer dan 2 miljoen euro en 500.000 euro aan huurgaranties werd niet op geblokkeerde rekeningen gestort.

Speeltijd

De voorzitter, Michel Eylenbosch, van liberale signatuur, werd in 2013 aangeduid door de vorige burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Françoise Schepmans (MR). Eylenbosch verdedigt zich door te zeggen dat hij een moeilijke erfenis kreeg met veel lijken in de kast, maar dat hij er alles aan gedaan heeft om de fouten uit het verleden recht te trekken. Helaas voor hem gaat de vernietigende audit net over de periode dat hij het voor het zeggen had.

Het is duidelijk dat er veel willekeur was bij het toekennen van sociale woningen en dat dienstbetoon als middel werd gebruikt om electorale posities te versterken.

Eylenbosch sprak een merkwaardige zin uit : ‘Nu is de speeltijd tenminste voorbij!’ Alsof hij wou zeggen dat het uit was met de Molenbeekse omerta, waarbij het een publiek geheim was dat zowat alles fout liep bij de huisvestingsmaatschappij, maar dat niemand aan het systeem wou raken. Want het is duidelijk dat er veel willekeur was bij het toekennen van sociale woningen en dat dienstbetoon als middel werd gebruikt om electorale posities te versterken. Een medewerker die ontslagen ging worden, dreigde ermee uit te brengen wat hij wist over het bevoordelen van sommige huurders. Zijn ontslag werd meteen ingetrokken.

De stadszender Bruzz filmde de abominabele omstandigheden waarin sommige huurders wonen, soms zonder warm water, maar wel met vocht, schimmel en ongedierte. Al jaren zijn geen afrekeningen meer gebeurd van de kosten die aangerekend worden. Huurdersverenigingen klagen dat aan, maar de politiek negeert het.

Pervers

Ook Schepmans zegt zich van geen kwaad bewust te zijn, hoewel ook zijn een zitje had in de raad van bestuur. Ze heeft zich blijkbaar ook geen vragen gesteld toen het gewest vorig jaar weigerde de rekeningen goed te keuren. Nu gebruikt ze die subsidiërende overheid om te rechtvaardigen dat ze zelf niet kon ingrijpen. Het is de perfecte illustratie van de perversiteit van het Brusselse systeem, waarbij de gemeenten het geld dat ze van het gewest krijgen naar eigen goeddunken willen gebruiken. Sprekend is ook dat de liberale burgemeester na jaren socialistisch bestuur blijkbaar niet de wil of de kracht had om dat te veranderen.

Eens te meer blijkt dat die ‘proximité’ van lokale politici tot de burger niet meer is dan een excuus voor een systeem waarbij politiek eigenbelang de voorrang krijgt op degelijk beheer.

De voorstanders van het behoud van de macht van de Brusselse gemeenten zeggen graag hoe belangrijk de nabijheid van lokale politici tot de burger is. Eens te meer blijkt echter dat die ‘proximité’ niet meer is dan een excuus voor een systeem waarbij politiek eigenbelang de voorrang krijgt op degelijk beheer.