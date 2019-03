Unitaire splitsing

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maken onze opiniemakers puntige observaties. Vandaag: Bart Maddens over waarom Groen en Ecolo de stap naar een unitaire partij niet zetten.

De PVDA en Groen zijn vandaag de twee meest Belgischgezinde partijen. Maar de PVDA is tenminste consequent. Ze vormt één unitaire partij met de PTB. PVDA/PTB heeft één partijorganisatie, één partijprogramma, één boekhouding, enzovoort. Dat is pas een echte Belgische partij.

Groen daarentegen bewijst wel veel lippendienst aan België, maar blijft tot nader order een aparte Vlaamse partij. Van een partij die zo gehecht is aan het ene en ondeelbare België zou je verwachten dat ze samensmelt met haar Franstalige tegenhanger. Maar dat gebeurt niet.

Toegegeven, Groen werkt nauw samen met Ecolo. De partijen overleggen regelmatig in een federaal Bureau. Ze vormen één gemeenschappelijke fractie in de Kamer. Volgend jaar verhuizen ze naar een gemeenschappelijk hoofdkwartier. En in januari hielden ze voor het eerst een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.

Als kers op de taart kondigde Kristof Calvo, de fractieleider voor Groen in de Kamer, onlangs aan dat er kandidaten van Ecolo op de Kamerlijsten van Groen zullen staan, en omgekeerd. ‘Helaas is er nog geen federale kieskring, dus maken we er gewoon zelf werk van’, zei hij.

De federale kieskring is niet meer dan een fetisj van Belgischgezinden. In geen enkel federaal land bestaat zo’n kieskring.

Die federale kieskring is niet meer dan een fetisj van Belgischgezinden. In geen enkel federaal land bestaat zo’n kieskring. Er zijn wel nationale partijen. In 2017 konden alleen de kiezers in MecklenburgVorpommern voor Angela Merkel stemmen. Maar overal in Duitsland wisten ze dat een stem voor CDU/CSU een stem voor Merkel als kanselier was.

Als het Calvo menens is met een echt federaal België, dan moet hij één partij vormen met Ecolo. Die nationale partij Ecolo/Groen kan dan één verkiezingscampagne voeren met Calvo als boegbeeld en kandidaat-premier. Dan is het geen probleem dat de kiezers in Henegouwen niet het geluk hebben een bolletje te kunnen kleuren naast zijn naam. Als ze maar weten dat een stem voor Ecolo/Groen een stem voor Calvo als premier is.

En toch durven Ecolo en Groen de stap naar een unitaire partij niet te zetten. Ook al zijn beide partijen tot en met verknocht aan België. En ook al hebben ze dezelfde ideologie. Hoe valt dat te verklaren?

Zouden financiële overwegingen een rol spelen? Zolang Ecolo en Groen aparte partijen zijn, krijgen ze elk jaarlijks het forfaitaire deel van de federale dotatie (270.500 euro). Als ze samensmelten, krijgen ze dat bedrag maar één keer.

Kleine profijtjes zijn soms belangrijker dan grote communautaire principes. Dat bleek ook al bij de zesde staatshervorming. In ruil voor hun steun vroegen de groenen toen twee extra parlementaire medewerkers. Als het dat maar is, zeiden de traditionele partijen.

Maar er is natuurlijk een fundamenteler probleem. Zouden de Franstalige groenen Calvo wel lusten als campagneboegbeeld en kandidaat-premier? Calvo mag dan wereldberoemd zijn in Vlaanderen, in de Franstalige populariteitspolls komt zijn naam niet eens voor.

De groenen zouden snel op het probleem botsen dat Vlaanderen en Franstalig België twee democratieën zijn, met verschillende media en verschillende publieke opinies. Het zou een mission impossible zijn één unitaire electorale strategie te ontwikkelen rond één nationaal boegbeeld.