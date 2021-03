Update raden van bestuur naar 21ste eeuw

managing director van A Seat At The Table

Wie een blik op de demografische tabellen in België werpt, merkt dat ons land in ijltempo vergrijst en verkleurt. Van dat laatste is in de Belgische raden van bestuur weinig te merken.

Uit de tweejaarlijkse bestuurdersenquête van deze krant leerden we dat een derde van de mandaten bij beursgenoteerde bedrijven werd opgenomen door een vrouw. Daarnaast blijkt dat van de 212 bestuurszetels bij Bel20-bedrijven slechts acht werden ingevuld door bestuurders met niet-EU-migratieroots. Een opvallend pover resultaat voor een land waar een op de drie inwoners een migratieachtergrond heeft.

De etnische diversiteit van onze samenleving ontbreekt vandaag in topfuncties en bestuursmandaten bij overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven. Meer nog, dat gebrek is zelfs geen issue.

De quota voor vrouwen op kieslijsten (1994), voor bestuursfuncties bij beursgenoteerde bedrijven (2011) en voor topfuncties bij de federale overheid (2013) hebben hun nut bewezen. Met zachte dwang blijkt het voor traditionele mannen/machtsbastions (schrappen wat niet past) plots wel mogelijk geschikte vrouwen te vinden voor topfuncties. Het hoeft geen betoog dat quota voor etnische diversiteit in bestuurskamers een non-starter is in België. Wat werkt voor de ene groep werkt niet noodzakelijk voor de andere. Niet alle maatschappelijke wenselijkheden moeten verengd worden tot opgelegde quota.

Een moderne raad van bestuur moet geen optelsom zijn van verschillende minderheidsgroepen. Geen enkele organisatie is gediend met het aanwerven van bestuursleden louter op basis van een checklist. Vrouwen? Check. Lgbt? Check. Etnische minderheden? Check. Mensen met een handicap? Check.

Tegenover die karikatuur staat de realiteit, die ook een karikatuur is van onze samenleving. Een analyse van data van de headhunters Spencer Stuart en Heidrick & Struggles leert dat de bestuursleden van beursgenoteerde Europese bedrijven doorgaans mannelijk, blank en 55-plus zijn. Het behoeft geen betoog dat bedrijven op zoek moeten naar de competentste bestuursleden met relevante vaardigheden, ervaring en expertise. Maar wie bij de zoektocht naar het ideale bestuurslid steevast op hetzelfde profiel botst, moet zich vragen stellen bij zijn methodieken.

Groepsdenken

In een tijdsgewricht gedomineerd door innovatie, disruptie en identitaire debatten kan het belang van etnische diversiteit op bestuursniveau niet overschat worden. In een samenleving die steeds complexer wordt, loont het bestuurders met verschillende invalshoeken, inzichten en levenservaringen rond de beslissingstafel te hebben. Organisaties die alleen een beroep doen op profielen met dezelfde achtergrond, worden sneller het slachtoffer van groepsdenken en groepsconformiteit. Daarnaast bestaat een groter risico om bepaalde trends en maatschappelijke tendensen te laat op te pikken of blind te blijven voor bepaalde gevoeligheden in verschillende gemeenschappen.

De lakmoesproef volgt de komende weken, met de bekendmaking van de politieke benoemingen voor een resem topfuncties en bestuursmandaten bij allerhande overheidsbedrijven en -instellingen.

De regering-De Croo oogstte bij haar aantreden veel lof voor haar evenwichtige samenstelling. De meest diverse federale regering ooit kent een volledige genderpariteit, drie regeringsleden met niet-EU-migratieroots, en de eerste transgenderminister van Europa. De evidentie waarmee die diversiteit omarmd werd, toont aan dat de Belgische politiek op het vlak van inclusie rasse schreden vooruit zet.

De lakmoesproef volgt de komende weken, met de bekendmaking van de politieke benoemingen voor een resem topfuncties en bestuursmandaten bij allerhande overheidsbedrijven en -instellingen. Bouwen de regeringspartijen verder op het inclusieve bilan van de regering-De Croo of vervallen ze in de oude gewoontes van hun voorgangers? Alle topfuncties werden toen steevast ingevuld door weinig verrassende namen uit het oldboysnetwerk.

De etnische diversiteit van onze samenleving ontbreekt in de topfuncties en bestuursmandaten bij overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven. Meer nog, dat gebrek is zelfs geen issue. Net zoals het twee decennia geleden voor de meeste beursgenoteerde bedrijven geen punt was dat slechts een op de tien bestuursmandaten werd opgenomen door een vrouw. Organisaties met enige tegenwoordigheid van geest beseffen dat er werk aan de winkel is. Een boardroom zonder etnische diversiteit zal even snel achterhaald lijken als de all male boards van 20 jaar geleden.

Youssef Kobo