Uw toekomst in hun handen

Het jaar is nog maar begonnen of het zit er al weer bovenarms op tussen de N-VA en premier Charles Michel (MR). Dat is jammer en een duidelijke indicatie dat de ellendige zwanenzang naar zondag 14 oktober is ingezet. In de wedloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal ons landje weer opengebroken worden voor allerlei demonstratieve wegenwerken, zullen de afstotelijkste lokale koppen weer overal opgeplakt en geafficheerd worden en zal er vooral met bijzonder veel modder gegooid worden om af te rekenen met het verleden.

De overheid moet verzekeren dat ‘vandaag’ werkt, maar politici moeten naar morgen kijken.

Maar wie kijkt vooruit? De veranderingen die onze maatschappij de volgende twintig jaar meemaakt, zijn het equivalent van de industriële revolutie. Welke politici durven in een verkiezingsjaar echt werk te maken van toekomstdenken?

In onze buurlanden zijn ze volop bezig met de toekomst. In Nederland is de Start-upDelta al jaren bezig om toekomstige technologie-start-ups op Nederlandse bodem groot te laten worden en de wereld te laten veroveren. Onlangs kwam het concept van het digitale Deltaplan op het toneel om in tijden van cybercrime een cyberplan op te stellen om digitaal droge voeten te blijven houden.

In Duitsland heeft de overheid een bijzonder ambitieuze digitale strategie ontwikkeld om de Duitse Mittelstand naar Industrie 4.0 te leiden. Berlijn bloeit als hightechhub waar de overheid samen met de European School of Management and Technology aan de weg timmert.

Zelfs Frankrijk, lang de digitale achterblijver van Europa, heeft onder president Emmanuel Macron een toekomstplan met grote ambitie. Macron ziet het internet als een motor van vernieuwde economische groei en beloofde bij zijn verkiezing een start-uprevolutie. Hij werkt nauw samen met ondernemers als Xavier Niel om de digitale beloftes van Frankrijk in te lossen.

We kunnen in België niet achterblijven met een duidelijke visie op de toekomst. We bulken van het talent, start-uphubs als Startit@KBC zitten barstensvol en bedrijven als Collibra, Showpad en TeamLeader zijn klaar om vanuit België wereldspelers te worden. Als we over twintig jaar relevant willen blijven, moeten we nu handelen, anders is het te laat.

In maart 2017 stelde premier Michel een strategisch investeringspact 2017-2030 voor. Een schitterend initiatief, voorgezeten door de voormalige VOKA-topman Michel Delbaere, dat mikt op vijf domeinen: mobiliteit, energie, digitale agenda, infrastructuur en gezondheid. Captains of industry zijn verantwoordelijk voor de deeldomeinen, met Dominique Leroy als het over digitale strategie gaat.

Ik ben bijzonder enthousiast dat onze premier wil nadenken over 2030 en dat hij zelfs een bedrag van 30 miljard euro durfde te noemen om de investeringen in de toekomst mogelijk te maken.

In oktober vorig jaar kwam Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) plots met het plan om een supersnel datanetwerk uit te bouwen in Vlaanderen, desnoods door een nieuw bedrijf op te richten om overal in Vlaanderen de straat open te breken om glasvezel in de grond te steken. ‘Om in de wereldtop van innovatie te blijven moet je investeren’, vond Muyters. Hij heeft groot gelijk, maar ik vrees dat je vooral moet coördineren, want anders gaat het nergens naartoe.

In plaats van Vlaams en federaal in lopende zaken te gaan en ons bezig te houden met gemeentelijke akkefietjes, is het een enorme kans om politiek met zijn allen echt strategisch na te denken over de toekomst.

Zou het niet fantastisch zijn als de Vlaamse en federale politici in 2018 doen waar ze echt voor verkozen zijn: inzetten op de toekomst ? De taak van de overheid is garanderen dat ‘vandaag’ werkt, dat de wegen in orde zijn, dat de gezondheidszorg draait en dat scholen functioneren. Maar de taak van politici is om naar morgen te kijken, om te verzekeren dat er door zelfrijdende auto’s geen verkeersdoden meer zijn, dat we in ons land de voorloper zijn in gepersonaliseerde gezondheidszorg en dat we onderwijs krijgen dat onze kinderen voorbereidt op de day after tomorrow.

Het zijn dit jaar lokale verkiezingen, daar kunnen we niet onderuit. Maar de Vlaamse en federale verkiezingen vinden pas in 2019 plaats. In plaats van Vlaams en federaal in lopende zaken te gaan en ons bezig te houden met gemeentelijke akkefietjes, is het een enorme kans om politiek met zijn allen echt strategisch na te denken over de toekomst van ons land en onze regio.

Als we niet oppassen zitten we twee jaar in verkiezingsmodus, begint Muyters overal putjes te graven en blijkt het 2030-plan van Michel een maat voor niets. Dat zou een enorme gemiste kans zijn.