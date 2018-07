Misschien hebt u het, nog nazuchtend van het WK voetbal en hard in de weer om uw vakantievaliezen te sjorren, niet gemerkt: onze regeringen hebben weer historische beslissingen genomen. Zeggen ze zelf. De akkoorden zijn ook op de traditionele manier tot stand gekomen: door elkaar urenlang murw te vergaderen.

Ook de voorbereiding leek volgens de aloude regels te verlopen. Het Monitoringcomité kwam bijeen en zou een rapport maken waar de regering eerst waardig kennis van zou nemen om dan meteen te verklaren dat het ene miljard daar en het andere miljard ginder niet echt hoefde bespaard te worden. Blijkbaar wilde het Monitoringcomité dat ritueel dit keer vermijden door de technische correcties apart in zijn rapport op te nemen. Hoe dat moest gebeuren, leidde tot onenigheid. Toen bleek dat minister van Begroting Sophie Wilmès de voorzitter van het Monitoringcomité Fons Boon voor de opmaak van het rapport had ontmoet, werd algauw geroepen en geschreven dat de regering druk had uitgeoefend.

De akkoorden zijn op de traditionele manier tot stand gekomen: door elkaar urenlang murw te vergaderen.

Wilmès had zich kunnen beperken tot één juiste opmerking: ‘In het kader van de voorbereiding van de begroting is het normaal dat een minister en zijn administratie samenkomen.’ Dan was de wind snel gaan liggen. Maar nee, dan moest toch snel, anoniem en achterbaks worden gespind. In de regering valt te horen dat er ‘altijd wel heethoofden zijn bij de voorzitters van de federale overheidsdiensten die de situatie op de spits willen drijven’.

Ook de woorden ‘politieke manoeuvres van de socialisten’ vallen (op tijd.be: Michel en Wilmès zetten druk op Monitoringcomité). De Morgen wist te melden dat ik in het bewuste comité zetel en schreef vilein ‘van sp.a-signatuur’. Vreemd, want ik had de betrokken journalist haarfijn uitgelegd dat ik ‘officieel’ ben aangesteld maar er nooit naartoe ga. Zoals gebruikelijk in onze federale overheidsdienst sturen we een goed geïnformeerde expert naar die vergadering. Die krijgt van mij geen enkele opdracht mee. Tussen de expert en mij is geen voorbereidend gesprek. Hij hoeft ook niet te rapporteren, en doet dat ook niet. Kortom, ik heb me nooit met het Monitoringcomité bemoeid.

Maar ja, eenmaal een sos, altijd een sos. Zoals Fons Boon - volgens De Morgen van Open VLD-signatuur - ook altijd ‘ne blauwe’ zal blijven, zeker? Zelfs de immer minzame Boon werd het te veel toen hem in het parlement verweten werd partijdig te zijn. ‘Zes maanden voor mijn pensioen laat ik me niet in de hoek dringen’, reageerde hij. ‘Ik heb veertig jaar alle budgettaire gebeurtenissen van a tot z meegemaakt onder ministers van alle kleuren.’ Niemand die serieus de Wetstraat volgt, zal hem tegenspreken.

Schermvullende weergave ©BELGA

Maar kijk, zelfs na deze moeizame start hebben onze regeringen weer historische beslissingen genomen. Even dacht ik dat het dit keer menens was, omdat de traditionele ‘we zijn bijzonder ontgoocheld’reacties uitbleven. Integendeel, Gaiaboegbeeld Michel Vandenbosch toonde zich euforisch over het verbod op pelsdierkwekerijen en het decimeren van die ene Vlaamse foie grasproducent. Leo Van Broeck, de zeer kritische Vlaamse Bouwmeester - ‘Het is crimineel om nu nog een vrijstaand huis te bouwen’ - wenste de Vlaamse regering te feliciteren met de betonstop. Zelfs Ruddy Coddens, weliswaar even minzaam als Fons Boon, maar toch de sp.a’er die Daniel Termont als burgemeester van Gent wil opvolgen, had lovende woorden voor minister Liesbeth Homans, van N-VA-signatuur.

Maar dan sla je woensdag de kranten open en lees je: ‘Wie wordt hier warm van?’ (De Morgen), ‘Alweer de zomer in met vele losse eindjes’ (De Standaard), ‘Europa niet te spreken over Arco-deal’ (De Tijd), ‘Minimaatregeltjes’ (Knack), ‘Niet meer ernstig’ (Het Nieuwsblad), ‘Ceci n’est pas un accord’ (Het Laatste Nieuws).