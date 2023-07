Op federaal niveau zijn de politici bijna aan hun reces toe. Misschien voelen ze zich nog verplicht een zomers uitstapje naar Brussel te maken om het militair defilé bij te wonen. Maar in gedachten zijn ze al met vakantie. Sinds enige tijd eigenlijk. Niets lijkt nog snel te moeten gaan. De schwung is uit Vivaldi, als die er ooit in is geweest.