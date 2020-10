Van wessi's en ossi's

De Duitse Wiedervereinigung leert dat integratie niet werkt met financiële steun alleen. Het draait om daadwerkelijke integratie van mensen, ideeën en geschiedenis.

In mijn jeugd waren de ossi's de vijand, die het de West-Berlijners moeilijk maakten naar West-Duitsland te gaan. Na de val van de Muur in 1989 waren de ossi's de achtergelaten Trabanten in de straten van Berlijn, de stonewashed jeans, de vraag naar bananen en een professionalisering van de topsport. De West-Duitsers, ook bekend als Besser-Wessies (betweters), namen Oost-Duitsland na 1989 over. Veel Oost-Duitsers verloren hun baan en hun toekomst. Vandaag, bij de 30ste verjaardag van de Duitse Wiedervereinigung, is de vraag gerechtvaardigd of integratie in Duitsland wel bestaat.

Op de 30ste verjaardag kan je zowel een positief als een negatief beeld schetsen. Positief, omdat alle zwartkijkers graag vergeten in welke economische chaos de DDR zich in 1989 bevond. Het land balanceerde op de rand van het faillissement en liep leeg, omdat veel burgers linksom of rechtsom het land uit wilden. Maar ook negatief, omdat de verwachtingen misschien te hoog en te onrealistisch waren. Wie overal bloeiende landschappen belooft, zoals West-Duitse politici dat toen deden, kan alleen maar teleurstellen.

Waar, op Angela Merkel na, zijn de Oost-Duitse politici in leidende posities in Duitsland? Waar zijn de oorspronkelijk Oost-Duitse CEO’s van grote Duitse bedrijven?

Volgens een recent onderzoek van de Duitse regering voelt slechts 64 procent van de Oost-Duitsers zich een echte Duitser. Meer dan de helft voelt zich een tweederangsburger. Ook 30 jaar na de Wiedervereinigung is de grens niet weg.

Superieure houding

Oost-Duitsland hoeft niet met een genetisch minderwaardigheidscomplex te leven en West-Duitsland zou er verstandig aan doen zijn superieure houding zo snel mogelijk op te bergen. Zo hebben sommige Oost-Duitse deelstaten veel West-Duitse deelstaten ingehaald op het gebied van infrastructuur en onderwijs. Daarnaast zou West-Duitsland, of liefst het hele land, er goed aan doen de trends in Oost-Duitsland minutieus te bestuderen.

Want die trends bereiken binnenkort ook de West-Duitse deelstaten: leegstaande regio’s door de toenemende vergrijzing en een hersenvlucht van goed opgeleide en slimme mensen door gebrek aan werk. Politieke ontwikkelingen, zoals meer extreme politieke partijen en extreme groeperingen, hangen daarmee samen. De Oost-Duitse ontwikkelingen laten ook zien wat gebeurt als mensen zich - terecht of onterecht - tweederangsburgers en niet gehoord voelen.

Misschien is dat een les van de Duitse Wiedervereinigung. Integratie lukt niet alleen door financiële steun. Het gaat om daadwerkelijke integratie van mensen, ideeën en geschiedenis. Waar, op Angela Merkel na, zijn de Oost-Duitse politici in leidende posities? Waar zijn de oorspronkelijk Oost-Duitse CEO’s van grote Duitse bedrijven? Echte integratie is wederzijds respect. Hiërarchie is een diepgeworteld Duits instinct. En als de een boven de ander staat, is er geen vereniging, eerder machtsvertoon. De Wiedervereinigung is een pleidooi voor bescheidenheid.

