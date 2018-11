Vanop de apenrots

‘Mutti is kaputti’ kopten de kranten na de verklaring van Angela Merkel om in 2021 af te treden als bondskanselier van Duitsland.

De krantenkoppen lagen al klaar. Op een gegeven moment zou de klap komen. Na de verkiezingen van Beieren bleef het grote gekrakeel uit, nadat gebleken was dat de CSU toch aan de macht kon blijven. De volgende horde dan, de verkiezingen van Hessen van afgelopen zondag. De verliezende partijen, CDU en SPD, schreeuwden luid dat het verlies de schuld was van Berlijn, zonder enige blijk van zelf-analyse. De huidige premier van Hessen, Volker Bouffier, een partijvriend van Merkel, zei dat ‘de uitkomst een wake-upcall is voor onze partijvoorzitter in Berlijn’. Daarmee was de eerste, of wellicht juist de laatste steen, gegooid.

Het opmerkelijke is dat Duitsland niet zit te wachten op de verandering van leiderschap waar de CDU kennelijk naar snakt. Zowel Europa als Duitsland is tevreden met het doormodderen van Mutti, waarbij het de laatste tijd eerder doorploegen is. Merkel geniet nog steeds een hoge populariteit. Haar regeringscoalitie niet. De groep partijgenoten die ‘ook-wel-eens-wil’ is simpelweg na alle jaren Merkel te groot en te gefrustreerd geworden. De aflossing van Merkel is geen kwestie van ‘Mutti is kaputti’ maar een te luid gegil op de apenrots met machtshongerige partijgenoten. Merkel trekt zich nu van deze apenrots terug en blijft daarbij volledig zichzelf. Onpretentieus en nog steeds met alle touwtjes in de hand. Ze hoeft geen gillende alfamannetjes meer af te schudden. Haar enige taak is nu om de komende drie jaar uit een bekvechtende coalitie een regering te maken die zich op de inhoud concentreert. Niet dat we Merkel tijdens haar afscheidstoer op grote visies zullen betrappen. Zij is op haar best als ze kan reageren, niet als ze moet ageren.

Angela Merkel kan het weinig schelen. Zij verlaat de apenrots met waardigheid.

Hoe haar nadagen zullen zijn, ligt aan de nieuwe leider van de CDU. Onder de huidige kandidaten voor de opvolging van Merkel lijken Annegret Kramp-Karrenbauer, ook wel aangeduid als AKK, en Jens Spahn de hoogste ogen te gooien. AKK als Merkel-lookalike, ietsje empathischer, maar net zo rustig. Spahn als CDU-wonderkind, glamourboy met harde rechtse taal, een Trumpiaanse twitteractiviteit en vriend van de FDP. Alleen wil hij veel te graag. Friedrich Merz heeft de kansen van de outsider. Hij is een oude kwelgeest van Merkel die zich onverwacht aan de startlijn meldde en sinds tien jaren veel geld verdient buiten de partij. Met AKK zullen Merkels laatste jaren soepel verlopen, met de andere twee liggen spanningen in het verschiet. Uiteindelijk zal het een nog grotere rol spelen of de SPD uit angst voor de politieke dood het wapen op zichzelf richt en de stekker uit de coalitie trekt.