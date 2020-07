'Veel denkfouten van beleggers zijn zo herkenbaar'

‘Een eerste boek, 'The General Theory of Employment, Interest and Money' (1936) van de econoom John Maynard Keynes, is ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd verrassend relevant. Als je het vandaag leest, blijken veel van zijn inzichten nog altijd redelijk accuraat, al zijn er intussen hier en daar aanpassingen nodig geweest. Zo is zijn spaarparadox actueel, met mensen die veel sparen als gevolg van de onzekerheid en daardoor het economisch herstel afremmen. Monetaire stimulus heeft daarop weinig impact, waardoor de overheid het gat moet opvullen. Het is een recept dat we vandaag weer moeten bovenhalen.’

‘Nog opvallend is dat in heel het boek bijna geen enkele formule staat. Wat een contrast met de economische wetenschap van vandaag, die geëvolueerd is naar wiskundige spielerei en een gebrek aan grote inzichten.’

‘Een tweede boek - 'Thinking, Fast and Slow' van Nobelprijswinnaar Economie Daniel Kahneman - is prachtig omdat het een heel leven aan inzichten en onderzoek omvat. Veel boeken bevatten één idee dat eindeloos uitgemolken wordt en dat evengoed beperkt kan blijven tot een paper. Niet zo bij Kahneman, die een rijk beeld schetst van behavioral economics (de tak van de economie die aandacht heeft voor de psychologie achter economische beslissingen, red.). Het gaat over de denkfouten die we maken als we beslissingen moeten nemen, ook op de financiële markten, waar je voortdurend moet beslissen.’

‘Heel veel dingen zijn zo herkenbaar. Neem ‘loss aversion’, waarbij een verlies van 50 euro ons meer dwarszit dan dat de winst van 50 euro ons plezier verschaft. Als belegger zou je altijd vooruit moeten kijken. Het verleden is van geen tel voor de beslissing die je moet nemen. Maar als je een aandeel ooit voor 10 euro hebt gekocht en er volgt slecht nieuws op het moment dat het op 8 euro noteert, zal je geneigd zijn niet te verkopen. Je wilt je verlies niet nemen vanuit de verwachting dat het aandeel wel weer zal stijgen. Maar als je datzelfde aandeel voor 5 euro had gekocht, zal je sneller geneigd zijn wel te verkopen en je winst van 3 euro te nemen. Terwijl de aankoopkoers van geen tel mag zijn bij je beslissing.’

‘Een laatste boekje heb ik met veel plezier aangeraden aan mijn oudste zoon toen hij wilde beginnen met te beleggen. 'The Little Book that Beats the Market' van topbelegger Joel Greenblatt gaat over de fundamentele analyse van aandelen. De charme van het boekje is dat Greenblatt heel leuk en begrijpelijk uitlegt wat bijvoorbeeld het rendement op eigen vermogen en de koerswinstratio van een aandeel betekenen. Hij geeft mee waarop je moet letten als je je huiswerk maakt voor de samenstelling van een beleggingsportefeuille.’