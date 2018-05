Wat is dat juist voor iemand, een Brusselaar? Is die persoon in die stad geboren, met een plaatselijke stamboom die enkele eeuwen teruggaat en spreekt hij perfect Brussels? Met meer dan de helft van de bevolking die een migratieachtergrond heeft, is dit soort definities al lang achterhaald. Brussel is net zoals alle grote steden een stad van aankomst, waar mensen van over de hele wereld heen stromen. Hier zijn 185 nationaliteiten geteld en daarmee is Brussel de meest diverse stad in de wereld.

Burgemeester Close ziet Brussel als een multiculturele stad, ‘waarin ook plaats is voor de Vlamingen’. Het klinkt als een gedoogbeleid, alsof wij hem daarvoor zelfs dankbaar moeten zijn.

Dat maakt de vraag naar de identiteit van de Brusselaar er niet eenvoudiger op. De verscheidenheid van afkomst is misschien het enige punt van overeenkomst tussen de burgers. Mijn buurvrouw aan de ene kant is geboren in Albanië, aan de andere kant woont een familie met Marokkaanse roots. Als ik rondkijk in de tram waarmee ik naar huis rijd, zie ik hoezeer Brussel een mozaïek van minderheden geworden is.

Al die mensen zijn hier thuis. Ook ik, die hier 42 jaar woon, meer dan dubbel zo lang als ik in mijn geboorteplaats Aalst gewoond heb. Ik voel me dus onvermijdelijk Brusselaar.

Maar dat is niet mijn enige identiteit. Ik voel me nog altijd Vlaming en mijn moedertaal blijft het Nederlands, hoeveel Frans ik ook spreek. Met mijn vrouw bijvoorbeeld, een Waalse. Of met buitenlandse buren, vrienden of een toevallige voorbijganger.

Schermvullende weergave ©Photo News

Volgens de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) mogen Nederlandstaligen die in Brussel wonen zich geen Vlaamse Brusselaars noemen. Want dan zijn ze ‘ambassadeurs van Vlaanderen’. Dat merkwaardige verwijt kreeg het gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) naar het hoofd geslingerd, omdat hij zichzelf dus een ‘Vlaamse Brusselaar’ genoemd had. ‘Alle Nederlandstaligen in Brussel’ zei Close in De Standaard, ‘zijn Brusselaars en geen Vlamingen. Dat is het grote verschil tussen de N-VA en andere Nederlandstalige partijen.’

Gênant

Het is een beetje gênant dat een man die het pas nodig vond om Nederlands te leren toen hij vorig jaar onverwacht burgemeester werd lessen komt geven aan de Nederlandstaligen.

De vorige Brusselse burgemeester, Yvan Mayeur (PS), had Van den Driessche ook al een ‘valse Brusselaar’ genoemd. Die beledigende uitspraak deed hij omdat de N-VA’er het niet eens was met de megalomane plannen voor het Eurostadion. Daarin verschilt Close dus weinig van Mayeur. Beiden schelden liever dan te debatteren, omdat ze de Vlaams-nationalisten als subversieve samenzweerders zien die Brussel willen inlijven. Die mentaliteit past goed in de strijdcultuur van het grote gelijk die zo eigen is aan de Parti Socialiste.

Close ziet Brussel als een multiculturele stad, ‘waarin ook plaats is voor de Vlamingen’. Het klinkt als een gedoogbeleid, alsof wij hem daarvoor zelfs dankbaar moeten zijn.

Onder het mom van het multiculturalisme herleeft het anti-Vlaamse franskiljonisme. Met de 184 andere nationaliteiten gaan de Franstalige coryfeeën om evidente electorale redenen behoedzamer om

Dit soort denkbeelden heb ik zo vaak meegemaakt bij Brusselse socialisten. Toen ik gemeenteraadslid was in Elsene, dat zich lange tijd fier ‘oasis francophone’ noemde, weigerde de PS een Vlaamse schepen. Dat was niet nodig, legde de toenmalige voorzitter me uit, omdat zijn partij principieel internationalistisch ingesteld was en rekening hield met alle minderheden. Nederlands sprak hij natuurlijk niet, wat voor hem niet in tegenspraak was met zijn zelfverklaarde liefde voor België.

Close stelt vanuit eenzelfde mentaliteit dat hij geen ambassadeur van Wallonië wil zijn, hoewel hij afkomstig is van Namen. Hij zal zichzelf dus geen ‘Waalse Brusselaar’ noemen. Maar zijn partij was de motor achter de oprichting van de Fédération Wallonie-Bruxelles, een benaming die een aanfluiting is van alle communautaire evenwichten in dit land en die álle Franstalige politici tot ambassadeurs van de francofonie maakt.