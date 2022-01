Vlaamse bedrijven vinden geen mensen

Vermijden dat we onze groeimogelijkheden fnuiken en onze toekomstige welvaart ondermijnen vergt inspanningen, onder meer om meer mensen langer aan het werk te houden.

Geschikt personeel vinden was voor corona al een van de grootste zorgen van de Vlaamse ondernemers. Die situatie is er ondertussen niet beter op geworden. Uit een Voka-enquête bij 1.000 Vlaamse bedrijven begin december komt krapte op de arbeidsmarkt naar voren als hun belangrijkste zorg. Andere indicatoren bevestigen dat plaatje. Zo zitten de productieproblemen in de industrie door een gebrek aan geschoold personeel op historische piekniveaus.

Vergelijkingen met andere landen tonen aan dat het mogelijk moet zijn nog een belangrijk deel van de niet-werkenden te activeren.

Verder heeft Vlaanderen na Tsjechië de hoogste vacaturegraad (aantal vacatures per werkzoekende) van Europa. Bovendien leiden de demografische ontwikkelingen ertoe dat die krapte puur kwantitatief ons ook de komende jaren parten zal spelen (en dat nog los van het eveneens belangrijke kwalitatieve aspect).

De voorbije 20 jaar kwamen er in Vlaanderen netto 475.000 jobs bij. In dezelfde periode nam de bevolking op actieve leeftijd toe met 255.000. Iets meer dan de helft van de extra jobs kon dus bij wijze van spreken ingevuld worden met nieuwe mensen op de arbeidsmarkt. Voor de komende 20 jaar ziet dat plaatje er fundamenteel anders uit. Bij een gelijkaardige werkgelegenheidsgroei als in de voorbije 20 jaar zouden er dan netto zo’n 570.000 jobs bijkomen. Maar in die periode zal de bevolking op actieve leeftijd met 28.000 afnemen.

Tegelijkertijd is vandaag maar driekwart van de Vlaamse 20- tot 64-jarigen aan het werk, wat duidelijk minder is dan in de Europese topregio’s die werkzaamheidsgraden rond 85 procent halen. Volgens cijfers van het Steunpunt Werk zijn er vandaag zo’n 800.000 Vlaamse 20- tot 64-jarigen die niet werken of studeren. Daarbij zitten onder meer zo’n 100.000 actieve werklozen, 212.000 arbeidsongeschikten, 193.000 mensen die zichzelf percipiëren als (vervroegd) gepensioneerd en 122.000 huisvrouwen en -mannen.