Vlaamse en Waalse hefbomen

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

26 mei leverde een opmerkelijk spiegelbeeld op. In Vlaanderen koos een dikke 50 procent voor rechts en zo’n 25 procent voor links (de rest koos voor centrumpartijen). In Wallonië waren die verhoudingen nagenoeg perfect omgekeerd. Door dat resultaat staat de discussie over België als een onhoudbare vereniging van twee regio’s die hoe langer hoe minder met elkaar gemeen hebben hoog op de agenda.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

Economisch zijn de feiten toch iets genuanceerder. De conjunctuurcyclus in beide regio’s lag de voorbije 25 jaar zo goed als gelijk: de schommelingen in economische activiteit in Vlaanderen en Wallonië liepen parallel. En ook de huidige groeivertraging wordt in beide regio’s gevoeld.

Wel groeide Vlaanderen doorgaans sneller dan Wallonië, meer bepaald in 15 van de jongste 20 jaar. Per jaar bedroeg de gemiddelde groei in Vlaanderen sinds 1995 2 procent. In Wallonië was dat 1,5 procent.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Op de arbeidsmarkt zijn de verschillen nog meer uitgesproken. In Vlaanderen was in 2018 74,6 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk, in Wallonië 63,1 procent. Om de Vlaamse werkgelegenheidsgraad te halen moeten in Wallonië bijna 250.000 mensen extra aan het werk.

Verontrustender dan de verschillen is het feit dat ze blijven toenemen. Sinds 2011 groeide Vlaanderen elk jaar sterker dan Wallonië, en volgens het Planbureau blijft dat ook de komende jaren het geval. In dezelfde periode nam de Vlaamse werkgelegenheidsgraad met 2,8 procentpunten toe, in Wallonië bleef die stijging hangen op 0,9.

De discussie over de regionale verhoudingen moet vooral gaan over hoe elke regio best de economische activiteit kan ondersteunen. Zoals zo vaak is de realiteit veel genuanceerder dan makkelijke slogans. Vlaanderen en Wallonië zijn geen compleet verschillende economieën waartussen samenwerking onmogelijk wordt. De grote uitdagingen zoals vergrijzing, technologische revolutie en klimaat raken beide regio’s.

Zoals zo vaak is de realiteit veel genuanceerder dan gemakkelijke slogans. Vlaanderen en Wallonië zijn geen compleet verschillende economieën waartussen samenwerking onmogelijk wordt.

Tegelijk is een uniform beleid op verschillende vlakken geen goed idee, wat geïllustreerd wordt op de arbeidsmarkt. Bestaande regionale hefbomen, onder meer in de fiscaliteit, worden tot dusver te weinig gebruikt. Daarnaast blijven er ook bevoegdheden die nog altijd op federaal niveau liggen waarvan het weinig waarschijnlijk is dat ze daar kunnen bijdragen tot een evenwichtiger regionale ontwikkeling. De hele loonvorming via de nationale loonnorm is daarvan een sprekend voorbeeld.